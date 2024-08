3,8 kilométer úszás, 180 kilométer kerékpározás, majd egy maraton, azaz egy 42,195 méteres futás várt a nagyatádi hosszú távú triatlon országos bajnokság résztvevőire. Badar Gergő korábban rövid- és középtávon is nyerni tudott, és ezen a távon sem volt ellenfele. A szegedi sportoló végül egy kicsivel több mint 8 óra alatt (8:03:05) teljesítette a versenyt, és mintegy 55 perces előnnyel ért célba a második helyezett Petsuk Zoltán előtt.

Badar Gergő közel állt a nyolc órán belüli eredményhez.

Fotó: Lang Róbert

– Nem a világ leggyorsabb pályája a nagyatádi, most viszont kaptunk egy teljesen új bringapályát, egy jobb útminőséget. Nem terveztem pálya-, vagy egyéni csúcsot. Az első bójban szerettem volna kijönni az úszást követően, ám az első háromszáz méteren láttam, hogy a többiek nem akarnak előremenni, így elsőként értem partot. A bringa elején az öltözés miatt kicsit lemaradt, de pár kilométer alatt sikerült utolérnem azt a srácot, aki megelőzött. A bringázás alatt szakaszrekordot értem el, közel negyvenhármas átlagot tudtam bringázni a száznyolcvan kilométeren. Érzésből szerettem volna versenyezni, nem is vittem pulzuspántot, hogy ne tévesszen meg, vagy ne fogjon vissza. A futáson dehidratált lehettem, mert a négy darab, harminc kilométeres körön a biciklin csak egyszer volt frissítő állomás. Ezért nem is érezhettem azt az erőt a futáson, amit szoktam. Nem volt a legjobb maratonom, de máskor nem is bicikliztem ilyen erőset. Kicsit meglepetés volt számomra az időeredmény, de nincs nagy ünneplés vagy hátradőlés, egy külföldi versenyen szeretnék majd nyolc óra alá menni – összegezte a nagyatádi hosszú távú ob-t Badar Gergő.

Hozzátette, ezt a formát szeretné átvinni majd egy külföldi versenyre is, ahol nem a körülötte lévők tempójára támaszkodna.

– A futáson az utolsó kilométeren is helyezések dőlhetnek el, most számomra nagyon bejött ez a taktika. Valamilyen szinten egy mentális edzés volt a nagyatádi verseny, jól sikerült, teljesen higgadt tudtam maradni végig – jegyezte meg Badar Gergő.

Ami a szezon további részét illeti, Badar Gergő augusztus utolsó napján Ausztriában, Podersdorfban versenyez majd egy középtávú viadalon, míg október elején, Barcelonában egy hivatalos ironman versenyen áll rajthoz.