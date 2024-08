Múlt hét csütörtökön rendezték a párizsi olimpián a nyíltvízi úszók 10 km-es női versenyét. A Szajnában megrendezett versenyben Fábián Bettina ötödik helyen végzett, az FTC szegedi úszója élete első ötkarikás játékán rögtön pontszerző helyen zárt. Bár pálinkával igyekezett fertőtleníteni, később rosszul lett, és kórházba került. A Nemzeti Sportrádió vendégeként elmondta, hazaérve, Budapesten is kórházba kellett szállítani őt, ám mostanra már jobban van.

Fábián Bettina ötödik lett a Szajnában megrendezett olimpiai versenyen.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

– Most már szerencsére jól vagyok. Amikor leadtam azt a választ az M4-nek, hogy jól vagyok, akkor jött a neheze. A párizsi kórházból kiengedtek, és úgy gondolták, utazásra alkalmas állapotban vagyok, így felültettek a repülőre. Nem tagadom, kezdtem jobban lenni, viszont amint elmúltak a gyógyszerek és az infúzói hatásai, a repülőn nagyon rosszul lettem. Amikor hazaértünk, akkor már tolószékben kellett engem kitolni a reptérről és kórházba vinni itthon – mondta a Nemzeti Sportrádióban Fábián Bettina.

A szegedi olimpikon kitért rá, bár sok vizet nyelt a futam közbe, de lassabb az emésztése, így másnap este jött ki rajta a betegség.

– A versenyem után tudtam várost nézni a családdal, másnap megnéztem a fiúk versenyét. Az volt ijesztő rész, amikor a repülőn ültem. Korábban kerültem már kórházba ételmérgezés-szerűség után. Amikor a repülőn ültem, pánikroham is elkapott, mert egyre csak rosszabbul lettem. A budapesti kórházban is még órákig szenvedtem, de nagyon örülök, hogy egy nap alatt letudtam, és most már kutya bajom – tette hozzá Fábián Bettina.

A nyíltvízi úszók versenyével kapcsolatban már régóta lehetett olvasni arról, hogy a Szajna nem megfelelő vízminősége miatt nem biztonságos a verseny megrendezése. Bár többször is mérték a francia főváros folyójának vízminőségét az olimpia alatt, versenyt végül nem kellett elhalasztani azért, mert a határérték feletti adatokat mértek volna.

– Ami felháborító szerintem, hogy a szervezők tudták, hogy ez egy olimpia, és mindenki beugrik a saját felelősségére. Senki nem játssza azt el, hogy nem ugrik be azért, mert nem jó a víz minősége, és ebből ők előnyt kovácsoltak, mert ki az, aki kihagyná ezt egy négyéves felkészülés után? Úszás közben meglepően tisztának éreztem a vizet, áttetsző volt, utána azonban jöttek a bajok.... – mondta el véleményét Fábián Bettina.