Egyaránt nyeretlenül várta a hétközi, a szolnoki pálya felújítása miatt Cegléden megrendezett bajnokit a Szolnok és a HFC. Már a hatodik percben előnybe kerültek a vásárhelyiek, amikor is Török Kevin indításával Guth lépett ki, aki lekészítette a labdát Siposnak, lövése pedig pontosan a hosszú sarokban landolt. Bő tíz percig volt csak előnyben a HFC, mert egy félpályánál eladott labdát követően Annus fordulhatott kapura, Zana becsúszva ugyan a labdát sodorta el, de a játékvezető büntetőt ítélt, amit Kardos váltott gólra.

Dóra Donáték ugyan korán vezettek, de a HFC nem tudta begyűjteni a három pontot.

Fotó: Karnok Csaba

Hegedűs rövidre tartó lövésével, majd Rabecz Botond kísérletével hamar újra előnybe kerülhetett volna a Vásárhely, de Csáki védeni tudott. A szünet után Tóth Péter többször is nagy lehetőségig jutott, de a kapus kezébe emelt, máskor pedig fölé lőtte ziccerét.

Egy keresztbeívelt labdát követően egy fejesnél Vaits védésére is szükség volt, a lecsorgót viszont Iván lőtte közelről a vásárhelyi kapuba, ezzel vezetett a Szolnok. Néhány perccel később egy Mahler-Dóra összjátékot követően a szolnoki kapus kiejtette a labdát, amit Sipos próbált visszatenni, a labda Kardoson megpattanva a gólvonal mögé került, kiegyenlített a HFC. A végén ugyan még a győzelemre is volt lehetősége a vásárhelyieknek, de maradt a 2–2, így öt meccs után is nyeretlen a HFC.

Antal Krisztián: – Győzelmi reményekkel érkeztünk Szolnokra, erre minden esélyünk meg is volt. Nekünk állt a mérkőzés, okosabban kellett volna futballoznunk a vezetésünket követően. Most olyan passzban vagyunk, hogy két figyelmetlenség elég ahhoz, hogy gólokat kapjunk. Ezt nehezen bírjuk el, de az elöl játszóknak is nagyobb felelősséget kell vállalniuk a győzelem érdekében, hiszen ma is négy-öt komoly lehetőségünk adódott. Sajnos várat még magára a győzelem.

Szolnoki MÁV FC–Hódmezővásárhelyi FC 2–2 (1-1)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, Cegléd, 200 néző. Vezette: Fehérvári Patrik (Szabó F., Vilmányi).

Szolnok: Csáki – Sitku, Pinto, Tisza (Bogdán, 61.), Iván, Lengyel, Annus (Barna, 85.), Dudok, Kardos, Dósa (Lengyel, 73.), Kópis. Edző: Horváth Csaba.

HFC: Vaits – Török, Gréczi (Mahler, 61.), Sipos, Pleszkán (Tóth P., a szünetben), Dóra, Guth, Zana, Zámbori, Rabecz B., Hegedűs (Rabecz V., 61.). Edző: Antal Krisztián.

Gólszerzők: Kardos (17., 11-esből), Iván (64.), ill. Sipos (6.), Kardos (68., öngól).

Sárga lap: Iván (38.), Kópis (86.), Sitku (93.).