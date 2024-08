Július 12-én vált hivatalossá, hogy Laczkó Zsolt lett az NB III.-as Honvéd II. labdarúgócsapatának vezetőedzője. Ma viszont már arról adott hírt a klub, hogy az NB II.-ben érdekelt együttes irányítását veszi át a szegedi születésű szakember, aki ezzel párhuzamosan folytatja a munkáját Marco Rossi szövetségi kapitány segítőjeként is.

Laczkó Zsolt már munkába állt a Honvéd NB II.-es labdarúgócsapatánál.

Fotó: Balogh Dávid / Forrás: honvedfc.hu

– Nagyon meglepődtem, amikor felvetődött a lehetőség, de egy percig se gondolkodtam, mert Magyarország egyik legnagyobb klubjáról van szó, tisztában vagyok, mit jelent a Honvédot irányítani, készen állok a kihívásra – kezdte székfoglalóját Laczkó Zsolt.

Rossival is beszélt

– A döntés kapcsán természetesen kikértem Marco Rossi véleményét is, aki maximálisan támogatott, hogy elfogadjam ezt a feladatot, nagyon köszönöm neki. Az elmúlt három évben sokat tanultam a válogatottnál, tőle és az egész szakmai stábtól, nagyon örülök, hogy a Honvéd és a nemzeti csapat is támogatja a két munkakör együttes ellátását. Nincs időm azon gondolkozni, hogy mekkora ugrás ez a feladat, különben is, már a munkára, az edzésekre koncentrálok. Hiszek a játékosfejlesztésben, életkortól függetlenül, sokat és keményen kell dolgozni a sikerek érdekében. Motivált az is, hogy látom a vezetőségen, mennyire elkötelezettek annak érdekében, hogy a Honvéd sikeres legyen és hálás vagyok nekik a lehetőségért. Ami a csapatot illeti, szeretném meghagyni azokat az elemeket, amelyek jól működtek és változtatni azon, ami szükséges, hiszen egy vereség sem jelenti azt, hogy minden rossz. Természetesen szeretném belevinni a saját egyéniségemet is a munkába, edzőként minden nap száz százalékra törekszem, csak teljes odaadással lehet végezni ezt a feladatot. Nálam ez az alap, ezt várom el magamtól, a kollégáimtól és a játékosoktól egyaránt – nyilatkozta a 37 éves edző a klubhonlapon.

Nem a legjobb rajtolt a Honvéd

Négy fordulót követően a Honvéd a 11. helyen áll az NB II.-es tabellán. Budafokon 3–3-as döntetlennel kezdték az új idényt, majd az újonc Tatabányát 1–0-ra győzték le hazai környezetben. Legutóbbi két bajnokijukat viszont elvesztették, 2–0-ra Kozármislenyben, illetve tegnap otthon 2–1-re az Ajkától. Az 5. fordulóban vasárnap 19 órától a Soroksár vendégeként mutatkozhat be Laczkó a Honvéd kispadján.