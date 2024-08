– Gondolom, megkönnyebbültek a Soroksár elleni három pont után.

– Igen. Nagyon vártunk erre a sikerre, az első győzelemre, és úgy érzem, kijárt már nekünk.

– Mennyivel lett másabb, netán könnyebb a centerek helyzete Michael Boris érkezésével?

– Többet vagyunk az ellenfél kapuja előtt, ez biztos. Lehet, hogy utólagos magyarázkodás, ám az első három bajnoki végeredménye egyáltalán nem tükrözte azt, mennyi és mi minden történt a pályán a saját játékunk révén. A nap végén úgyis mindig az eredmény számít, de azért az öltözőn belül a mérkőzések alakulása ellenére is higgadtak maradtunk. Tudtuk, éreztük, hogy nem hosszú távon, hanem hamarosan megfordul ez a tendencia, és tettünk érte nap mint nap, hogy ez így is alakuljon. Az első három fordulóban is minőséget vittünk a játékunkba, viszont szerencsétlenül alakultak a dolgok, ez azonban nem csak rajtunk kívül álló okok miatt történt meg. Nem értékesítettük a helyzeteket – nagyjából ennyin múlott. Ám azzal is tisztában voltunk, előbb vagy utóbb, de megfordul a szerencse, és gyorsan összejön az első siker. Érdekes, de talán éppen a Soroksár elleni mérkőzésen játszottunk a legkevésbé jól, mégis ekkor nyertünk először.

– Ez a fajta higgadtság segíthette ki a csapatot legutóbb 0–1-nél is?

– Bízunk magunkban, egymásban, a stábban, a csapatban, azaz összességében mindenben, amely a hétköznapjainkat meghatározza. Érezzük, hogy amit játszunk, az eredményes kell, hogy legyen. Azaz például az egy gólos hátrány sem jelenti feltétlen azt, hogy égne a ház.

– Novák Csanád érkezésével két igazi centere van a csapatnak. Lehet azt mondani, hogy ezáltal 90 percen át stressz alatt tartható az ellenfél védelme, főleg a két belső védő?

– Igen. Eddig klasszikus center csak én voltam a keretben, most már azonban sokkal erősebbek lettünk az előrejátékban, akár több opció is számba vehető a futballunk kapcsán. Akár még az is, hogy egyszerre ketten vagyunk a pályán. Nyomás alá helyezhető az ellenfél már az első másodperctől kezdve.

– Közvetlen posztrivális érkezett Novák személyében, ezt a helyzetet hogyan kezelte?