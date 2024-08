Mint arról már írtunk, a szurkolók felfokozott hangulatban várják a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának bemutatkozását, miután új szakmai stáb és hat játékos csatlakozott a nyáron a klubhoz, amely a németországi Kasselben egy felkészülési tornát is megnyert. Ma 17 órától a QHB Eger ellen mutatkoznak be az 5. fordulóból előrehozott bajnoki mérkőzésen a Pick Arénában. Ezt megelőzően viszont Jim Gottfridsson leigazolásáról tartott az OTP Bank-Pick Szeged sajtótájékoztatót.

Jim Gottfridsson (balról) és Michael Apelgren vezetőedző.

Fotó: Faragó Imre

– Nagy nap ez a mai az OTP Bank-Pick Szeged életében, hiszen egy kiváló játékos érkezését jelenthetjük be 2025 nyarától, három évre. Ő egy olyan játékos, akinek a leigazolására nagyon büszke lehet a klub. Korábban volt már a Szeged életében délszláv és spanyol vonal, idéntől viszont elérkezett a skandináv vonal. Jim Gottfridsson lesz az ötödik svéd játékosunk – jelentette be a Pick Arénában rendezett sajtóeseményen Szűcs Ernő Péter, a Pick Kézilabda Zrt. elnöke.

Michael Apelgren vezetőedzőnek nem kell bemutatni a szegediek új játékosát, hiszen a svéd válogatott másodedzőjeként két éve dolgoznak együtt.

– Jim a svéd kézilabda egyik legjobb játékosa, hihetetlen képességekkel rendelkezik. A meccsek hajrájában az ő tudása átlendíthet egy csapatot és győztessé tehet, így nagyon örülök, hogy sikerült vele vele megegyeznünk. Személyesen két éve ismerem a válogatottból, aki viszont követi a kézilabdát, nem teheti meg, hogy nem ismeri, így a mai ez egy csodálatos nap klubunk számára – nyilatkozta a bejelentés kapcsán Michael Apelgren vezetőedző.

Jim Gottfridsson (balról jobbra), Szűcs Ernő Péter és Michael Apelgren.

Fotó: Gémes Sándor

Jim Gottfridsson két napja érkezett meg Szegedre a családjával. A város nevezetességeit már felfedezték, jártak már a fogadalmi templomban, valamint a Napfényfürdő Aquapolisban és a belvárosban. Megtapasztalták a szegedi napsütést is, valamint a dóm tornyában a magasságot, ami kissé izgatottá tette, mivel tériszonya van, de a látvány kárpótolta.

– Az volt a fő szempont, hogy ismerem a Szegedet már ellenfélként, szerettem volna kipróbálni magam itt. Apelgren vonzó projektet vázolt számomra, a Bajnokok Ligája Final Four itt a cél. Jártam már a kölni hétvégén többször, a Flensburggal meg is nyertem a BL-t, szeretném ezt a Szegeddel is megtenni – fogadkozott első szegedi nyilatkozatában a 31 éves Jim Gottfridsson, aki a 2024–2025-ös szezonban még a német SG Flensburg-Handewittet erősíti. Végezetül pedig megjegyezte, ellenfélként már játszott a Pick Arénában, ahol csodálatos hangulatot tapasztalt, alig várja, hogy ezt már szegedi játékosként is megtapasztalja.