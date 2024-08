Sűrű hétvége elé nézünk ismét a szegedi Maty-éren mától vasárnapig: a gyermek és kölyök kajakosoknál és kenusoknál, valamint SUP-on és a kajakpólósoknál is magyar bajnokságot rendeznek.

168 futamban 91 egyesület közel 1500 nevezett versenyzője mérkőzik majd meg egymással. Kajakban és kenuban csak a gyermek és a kölyök korosztályban rendeznek futamokat, míg SUP-on az U13-októl kezdve egészen a felnőttekig rajthoz állnak majd a versenyzők.

A nyitó napon a felfújható és merevdeszkás SUP technikai döntőivel kezdődik a program, majd több kajak és kenu elő- és középfutamra is sor kerül, de késő délutántól beindul döntő dömping is.

A szombat kezdete még szintén a SUP-osokról szól majd, aztán már csak a fiatal kajakosok és kenusok kerülnek előtérbe egészen vasárnap késő délutánig. A hétvégén a tavalyi évhez hasonlóan a kajakpóló magyar bajnokságnak is helyszínt ad a Maty-ér.

Csongrád-Csanád vármegyéből indul az Algyői VSE, a Csongrádi Kajak-Kenu Club, a Szegedi VTSZ Vízisport Szakosztály, a szintén szegedi Szőke Tisza Hajós Egylet, illetve az MVM Szegedi VE – érthetően az utóbbi lesz a legnagyobb létszámú vármegyei klub.