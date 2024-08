A Honvédot 2–1-re legyőzte a KÉSZ-St. Mihály-Szeged női labdarúgócsapata – így kezdte az idényt Hadár Attila együttese, azaz idegenben sikerült begyűjteni a három pontot.

Ezúttal a második fordulóban a keleti csoport bajnoka után a nyugati csoport elsője lesz az ellenfél szombat 17 órától a szegedi Vasutas-stadionban. A baranyaiak tavaly meggyőző teljesítményt nyújtottak a másodosztályban, 21 győzelem mellett csak egyetlen döntetlenjük volt, így jutottak fel az élvonalba. És ott sem is kezdtek rosszul, hiszen gól nélküli mérkőzésen pontot szereztek odahaza a masszív Szekszárd ellen úgy, hogy sokkal inkább nekik állt a zászló.

– A Honvéd nem rossz csapat, de a következő rivális, a Pécs is erősödött két mezőnyjátékossal és egy kapussal. Akadémiai szinten jól dolgoznak, nem véletlenül nyerték meg a baranyaiak az előző NB II. egyik csoportját. Így aztán ugyanolyan mérkőzésre számítok, mint a Honvéd ellen, sőt még nehezebbre, mert itthon győzelmi kényszerben játszunk. A Honvéd elleni első félidő hibáit kell kijavítani, ellenfelünk akkor uralta a pályát, így nekünk komolyabb középpályás munka kell az egész meccsen, és még az előrejátékban is javulásra van szükség. Az első mérkőzésen a második félidőben viszont feljavultunk a középpályán, a védekezésünk is stabil maradt, a Honvédnak komoly helyzete nem akadt, ezt folytatni kellen. Sajnos Szabó Dóra nem tud futballozni, megsérült. Kellően motivált a társaság, és nagyon nagy harc van a csapatba kerülésért – nyilatkozta Hadár Attila, a KÉSZ-St. Mihály-Szeged vezetőedzője.

A szakember ugyanarra a keretre számíthat, mint amelyet legutóbb is használhatott a Honvéd elleni idegenbeli győztes találkozón.

Így nyert a Szeged a Honvéd ellen legutóbb: