Véget ér a nem olimpiai számok kajak-kenu világbajnoksága Üzbegisztánban, Szamarkandban. Az MVM Szegedi VE versenyző közül ketten szerepeltek a vb-n, és mindketten, így Birkás Balázs és Balogh Gergely is döntőzhetett.

Balogh Gergely (balról) az MVM Szegedi VE színeiben második helynek örülhetett. Fotó: MKKSZ

A világbajnokságok történetében először rendeztek mix négyesben is futamokat. Kajakban a fiatalokból álló Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese, Opavszky Márk, Balogh Gergely alkotta magyar egység szenzációs versenyzéssel második lett a semlegesként induló fehéroroszok mögött.

MVM Szegedi VE: éremszerzés

– A miénk volt a legfiatalabb négyes, akik többek között egy olyan portugál egységet is legyőztek, amelyben ott volt Pimenta, Baptista és Portela is. Ez egy hatalmas fegyvertény, mindent megtettek és végig hittek magukban. Kiváló csapatot alkottak és boldog vagyok, mert most kaptak egy visszaigazolást arról, hogy a jövőben is van keresnivalójuk ezen a szinten – mondta az egység szerepléséről Hüttner Csaba szövetségi kapitány.

A másik szegedinek, Birkás Balázsnak nem jött össze az érem K1 200 méteren, hiszen egy portugál, egy lengyel és egy spanyol versenyző mögött, mindössze alig több mint fél másodperc hátránnyal az elsőtől negyedikként ért be a célba.

Magyarország két arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel a medáltáblát és pontversenyt is megnyerve zárta a szamarkandi nem olimpiai számos világbajnokságot.