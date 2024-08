1956 után most rendeztek újra olyan olimpiát, amelyen nem szerepelt – nem számítva a bojkottált 1984-es, Los Angeles-it – magyar súlyemelő. A Szegedi Lelkesedés SK 19-szeres magyar bajnoka, Nagy Péter 2012, 2016 és 2021 után ezúttal már nem emelhetett olimpián.

Nagy Péter (balról) és Lasa Talahadze 2021-ben a tokiói olimpia során készített képet.

Forrás: Nagy Péter családi archívuma

– Fura volt úgy nézni itthonról az olimpiát, hogy tudtam, most később sem utazom. Elfogadtam már korábban, hogy nem szereztem kvótát, de mégis más volt – válaszolta Nagy Péter arra a kérdésre, mennyire volt nehéz ezúttal itthonról követni az eseményeket.

A háromszoros olimpikon a thaiföldi világkupán sérülés miatt visszalépett áprilisban, azóta viszont sokat javult a válla.

Újra edz Nagy Péter

– Éppen egy hete kezdtem el edzeni óvatosan, kis súllyal. A gyógytornászom kérte, hogy nézzem meg, miként reagál a vállam nagyobb terhelésre. A három hónap kihagyás nem múlt el nyomtalanul, picit instabil vagyok, de az természetes. Tudtam szakítani és lökni is, kíváncsi vagyok, mi lesz a nagyobb súlyoknál, mert ötven kilót sem tudtam felvenni, most viszont már megy a száz is – jegyezte meg érdeklődésünkre.

Nagy Péter súlycsoportjában, az ólomsúlyúak, a +102 kilogrammosok között nem történt meglepetés Párizsban. A georgiai Lasa Talakadze sorozatban harmadszor lett aranyérmes, bár legfőbb riválisa, az örmény Varazdat Lalayan alaposan megszorította. Összesítésben viszont a címvédő nyert 470 kilóval, a 25 éves kihívó 467-tel végzett, az olimpiai bajnoki címet jelentő lökés nem jött össze neki. Nagy szerint borítékolható végeredmény született.

Sérülten lett olimpiai bajnok

– Sajnos csak az eredményeket tudtam követni. Azt fontos megjegyezni, hogy Talakadze sérüléssel küzdött, bokától combközépig be volt fáslizva. Az Európa-bajnokságot és a thaiföldi világkupát is kihagyta emiatt tavasszal. Gyanítom, hogy nem esett jól neki ez a verseny, de behúzta zsinórban a harmadik aranyérmét az olimpián – világított rá a fontos részletre.

Nagy úgy vélekedett az eredmények alapján, hogy csak az ólomsúlyúak kategóriája hozott izgalmakat, a többiek jóval legjobbjuk alatt teljesítettek, nem volt erős a mezőny. Talakadzéval kapcsolatban még hozzátette, fantasztikus stáb áll mögötte. Mindent elmond erről, hogy 2022. április 20-án elszakadt a combizma, majd júniusban mégis Európa-bajnok lett.