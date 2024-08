A hétvégi, magyar kupa szereplést követően újra a bajnokságé a főszerep az NB III.-as csapatoknál. A kupában a Hódmezővásárhelyi FC-nek sikerült a továbbjutás, az SZVSE azonban elvérzett a BKV Előrével szemben. Szerdán 17.30-tól ismét bajnoki pontokért játszanak majd a csapatok, ebből a szegedieknek a győztes rajtnak köszönhetően már három van, míg a HFC a gyulai veresége után pont nélkül áll a nyitóforduló után.

A kupában továbbjutott, most az NB III.-ban szerezné meg első pontjait a HFC.

Fotó: Hódmezővásárhelyi FC

Az SZVSE ahhoz a Tiszaföldvárhoz utazik, amely szintén újoncnak számít az NB III.-ban. A két csapat a nyáron felkészülési mérkőzésen már játszott egymással, ám azóta a szegediek ellenfelének kerete alaposan változott. A bajnokságot a favoritnak tartott Tiszakécske elleni vereséggel kezdte a Tiszaföldvár, viszont a kupában Orosházán javított. A ma 17.30-kor kezdődő meccset Kunszentmártonban rendezik meg.

–Próbáltunk a heti kétmeccses ritmusra készülni már a nyáron is. Szerencsére szinte teljes a keretünk, az eltiltott Kalapács Marcellen és Amaruitei-en kívül mindenkire számíthatunk. Nem szabad az edzőmeccsből kiindulni, hiszen azóta sokat változott ellenfelünk kerete. Előny, hogy kevesebbet kell utaznunk, és nem is az igazi hazai pályán játszik majd a Tiszaföldvár. Sokan vannak ugyanazon a szinten a keretünkből, így próbáltunk a frissességre törekedni a kupameccsen is, szeretnénk kihasználni a bővebb keretünket – mondta lapunknak Kelemen Balázs, az SZVSE edzője.

Fővárosi napokat él a Hódmezővásárhelyi FC, amely a REAC elleni kupagyőzelmet követően visszatér Budapestre, de szerdán 17.30-tól a Budapest Honvéd II. otthonában játszik bajnokit. Az újabb utazás mellett a vásárhelyiek pályafelújítása miatt majd a hétvégi, harmadik fordulós mérkőzését is idegenben játssza le.

– Hozzászoktuk az idegenbeli meccsekhez az elmúlt időszakban. A betegjeink, sérültjeink kezdenek helyrejönni, így elképzelhető, hogy bővülhet a variációs lehetőségünk. Okosan kell felépítenünk a ránk váró két meccset a héten. Ellenfelünk rutinosabb lett, egy jó állapotban lévő csapatról van szó. Stabil játékra törekszünk, és élnünk kell azzal a pár lehetőséggel, ami majd adódik előttünk – nyilatkozta Antal Krisztián, a HFC edzője.