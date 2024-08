Továbbra is zajlik a hódmezővásárhelyi labdarúgópálya felújítása, így harmadik mérkőzését is idegenben játssza a HFC. Ezúttal annak a Martfűnek lesz a vendége, amelynek kispadján a sárga-kékek korábbi edzője, Koncz Zsolt ül, de a csapat játékosa Prozlik Ádám is. Ő Tiszaszigetről igazolt nyáron a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei együtteshez.