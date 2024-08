A harmadosztály Dél-keleti csoportjában favoritnak tartott Tiszakécskét fogadta a négy forduló után veretlenül álló SZVSE. A vendégek ugyan kezdeményezően léptek fel, de a szegediek keményen beleálltak a párharcokba. Mi több, az első negyed óra végén sikerült megszerezni a vezetést. Egy bal oldali akciót követően Kéri volt harcias, és tartotta meg a labdát, amivel egészen az alapvonalig jutott, majd visszacselét követően önzetlenül középre gurított, Kalapács pedig az ötösről a kapuba lőtt, 1–0.

Először maradt pont nélkül az NB III.-ban az SZVSE.

Fotó: Gémes Sándor

Kisebb lehetőségekig a folytatásban is eljutott az SZVSE, de Prokoptól nem volt szükség bravúrra. A túloldalon Balogh Szekér mintegy 18 méterről leadott, kellemetlen, pattogós lövését ütötte oldalra. Főleg átlövésekkel próbálkozott a Tiszakécske, de a távoli lövések nem találtak kaput, egy lecsúszott beadás csattant a rövid kapufán.

Magasabb ritmusban kezdett a Tiszakécske a szünet után, amely ziccert is kialakított, de ez kimaradt. Nem sokkal később viszont egy jobb oldali beadást követő fejest védett Balogh, de a lecsorgót az alapvonalról visszagurították, Balázs pedig az üres kapuba passzolt, 1–1. A második félidő közepén egy villámgyorsan végigvitt jobb oldali támadás után jutott lövőhelyzetig a Tiszakécske, Pintér lecsorgó kísérletét fejjel próbálta volna továbbtenni a vendégek támadója, aki ütközött egy szegedi védő lábával is, a játékvezető pedig 11-est ítélt. Sipos magabiztosan lőtte a jobb alsóba a büntetőt, 1–2. Bő tíz perccel a vége előtt újabb büntetőt kaptak a vendégek, Sipos pedig ezúttal is magabiztos végrehajtó volt, ezúttal középre lőtt, ezzel eldöntötte a meccset, 1–3.

Kelemen Balázs: – Sajnálom a csapatot, mert nagyon sok energiát raktunk ebbe a mérkőzésbe, és úgy gondolom, az első félidőben jól is játszottunk. Egy nagy bírói tévedésből nem kaptunk meg egy tizenegyest, ez pedig soknak bizonyult, mert a szünet után már követtünk el hibákat. Egy ilyen minőségű csapat ellen ez már nem fért bele, de ettől függetlenül gratulálok a srácoknak, mert tavaly még két osztály választotta el egymástól a két csapatot, és ez a pályán nem látszódott. Dolgozunk, készülünk tovább!