Vasárnap véget ért a XXXIII. Olimpiai Játékok, Párizsban a magyar csapat hat arany-, hét ezüst- és hat bronzérmet szerzett, valamint 21 alkalommal pontszerző helyen, azaz a negyedik-ötödik-hatodik hely valamelyikén végeztek. Összesen 19 medált szerezve az éremtábla 14. helyén végzett a magyar olimpiai csapat, a legutóbbi, tokiói játékokhoz képest ezzel egy helyet javított.

Nádas Bence karrierje első olimpiai érmét nyerte Párizsban.

Fotó: Peter Szalmas

Vármegyei érmek

A Csongrád-Csanád vármegyét képviselő sportolók közül ketten szereztek érmet. Két kajakos nevéhez fűződik a dobogós szereplés, az MVM Szeged VE-ből Nádas Bence Tótka Sándorral alkotott duója második lett a férfi K2 500 méteres döntőben. A szegedi Nádas Bence számára ez volt az első olimpiai érem, a 28 éves kajakosból igencsak előtörtek az érzelmek a dobogón. Nem volt egyszerű helyzetben Nádas, hiszen a párosok döntőjét megelőző napon a kajak négyessel hetedik helyen végeztek a döntőben. Az egységtől, amelynek az MVM Szegedből Kuli István is tagja volt, előzetesen többet vártak, ez után az eredmény után pedig Nádas Bence is felidézte, nehéz volt elaludnia, és helyre kellett rakniuk az önbizalmukat – másnap viszont jött a csodálatos ezüstérem.

A királyszámban, K1 1000 méteren Kopasz Bálint magabiztos versenyzéssel jutott be a döntőbe, az algyői kajakost pedig ezúttal is a szám egyik esélyeseként tartották számon, hiszen címvédőként vághatott neki a döntőnek. Az utolsó kétszázötven méteren azonban nem tudott újítani az algyői kajakos, a cseh Josef Dostal pedig fáradhatatlanul ment előre, így Kopasz Bálint nem tudta utolérni – miközben Varga Ádám lehajrázta Ko­­paszt.

Tokióhoz hasonlóan ezúttal is két magyar állhatott a dobogóra, ám ezúttal a második és harmadik fokra, Kopasz Bálint így bronzérmet nyert Párizsban. A 27 éves kajakos a futamot követően utalást tett arra is, egyelőre nem tudja, folytatja-e a karrierjét.

Az MVM Szeged VE két ke­nusa, Nagy Bianka és Kiss Ágnes karrierje első olimpiá­ján szerepelhetett, és térhetett haza egy történelmi, pontszerző helyezéssel. A C2 500 méteres fu­­tamban ugyanis a negyedik helyen végeztek, és ezzel a magyar női kenu legjobb olimpiai eredményét érték el.