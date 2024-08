Vasárnap véget értek az olimpiai játékok Párizsban, augusztus 28-tól azonban a paralimpiai játékoknak ad helyszínt a francia főváros. Kedden Budapesten ünnepélyes körülmények között is letették az esküt a szeptember 8-ig tartó paralimpián versenyző magyar csapat tagjai. Az eskütételnél a sportolók részéről a hetedik paralimpiájára készülő Krajnyák Zsuzsanna, tizenkétszeres paralimpiai érmes vívó és az újonc Rescsik Csaba, a zsombói Cél-Tudat SE versenyzője, Európa-bajnoki ezüstérmes sportlövő, a trénerek képviseletében pedig Karnok Marcell (MVM Szeged VE) para kajak-kenu edző, a hivatalos személyek nevében pedig Karakas Hedvig, a Látássérültek Nemzetközi Sportszövetségének sportbizottsági tagja mondta az eskü szövegét.

A már említett Rescsik Csaba mellett Csongrád-Csanád vármegyéből Major Endre (asztalitenisz), Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett (atlétika) és Mocsári Bence (triatlon) szerzett még paralimpiai kvótát. Kajak kenuban hárman is képviselik majd az MVM Szeged VE-t, Boldizsár Dalma, Varga Katalin és Suba Róbert is ott lesz a párizsi versenyeken.

Szabó László, az Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke elismerését fejezte ki a magyar olimpiai csapatnak és azt kívánta a paralimpikonoknak, hogy minden váljon valóra abból, amire fogadalmat tesznek. Párizsban 39 magyar 13 sportágban, 68 számban küzd majd a minél jobb helyezésekért. Most először hivatalos dala is lesz a magyar paralimpiai csapatnak, a „Perzselj fel!” című mű, illetve a hozzá tartozó klipp elkészítésében ismert zenészek, színészek és maguk a paralimpikonok is segédkeztek.

A magyar sportolók 14 turnusban utaznak majd ki Párizsba, a fogyatékkal élők seregszemléjére, a küldöttség első része augusztus 25-26-án indul. A csapat zászlaját az ötödik paralimpiáján szereplő, paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, Illés Fanni viszi a megnyitón.