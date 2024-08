Ki ne emlékezne a 2016-os Bajnokok Ligája-döntőre férfi kézilabdában. A Veszprém már kilenc góllal vezetett a Kielce ellen, de a lengyelek döntetlenre mentették a rendes játékidőt, majd a hosszabbításban is iksz állt az eredményjelzőn. Jöhettek így a hétméteresek, Julen Aguinagalde sikeres büntetője után pedig a kielcei játékosok emelhették magasba a trófeát. Az elmúlt években ez az egyetlen igazán fontos büntetőpárbaj, amit sikerült megnyernie Talant Dujshebaev együttesének, amely október utolsó előtti napján a Pick Szeged ellenfele lesz a Pick Arénában.

Andreas Wolff idén biztosan nem játszik a Pick Szeged ellen a BL-ben. Új csapata, a THW Kiel ugyanis az Európa-ligában indulhat.

Fotó: Karnok Csaba

Elbukott döntők

2022-ben a Barcelona, 2023-ban pedig a Magdeburg ellen veszítették el büntetők után a BL-finálét, míg 2024-ben talán még ennél is fájdalmasabban a lengyel kupát és a bajnokságot. A kupában 29–20-ra kaptak ki az Orlen Wisla Plocktól, míg a bajnoki döntőben az egyik fél második győzelméig tartó párharcot 2:0-ra bukták el, mindkétszer büntetőkkel… Ezeknek a döntőknek a hőse plocki oldalról a korábbi szegedi kapus, Mirko Alilovic volt.

Korábbi Pick Szeged-játékost is igazoltak

Komoly veszteségek érték a Kielcét a nyári átigazolások során is. Rekordösszegért távozott Kielbe a világklasszis német kapus, Andreas Wolff, helyére egy tehetséges bosnyák hálóőr, Bekir Cordalija érkezett. Rosta Miklós csapattársa lesz Bukarestben az izlandi irányító, Haukur Thrastarson, valamint a montenegrói jobbátlövő, Branko Vujovics. A Veszprémben is megfordult Pawel Paczkowski visszavonult, míg a francia válogatott beálló, Nicolas Tournat Nantes-ba távozott. Fordított utat jár be a 22 éves Tho Monar, aki éppen Nantes-ból költözik Kielcébe, akárcsak az exszegedi Jorge Maqueda. Kielcei szerződéssel rendelkezik még Máthé Dominik is, de a zuhanyhíradó szerint nem biztos, hogy itt tér vissza, a felépült januári súlyos térdsérüléséből. Korábban a francia Montpellier-vel hozták hírbe, miután az elmúlt két idényt a Paris Saint-Germainben töltötte.

Rövid időn belül kétszer találkoznak

A hetedik fordulóban, október 30-án Szegeden, a nyolcadik körben november 21-én pedig Lengyelországban találkozik egymással az OTP Bank-Pick Szeged és az Industria Kielce.