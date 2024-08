Orvosi felmérésekkel kezdődött az OTP Bank-Pick Szeged felkészülése. A csütörtöki, első labdás edzés előtt sajtótájékoztatót tartott a klub. Az eseményen Kiss Bence cégvezető elmondta, ötödik éve dolgozik a klubnál, de ilyenre még nem volt példa, hogy a csapat fele ne legyen itt a felkészülés kezdetén.

Kiss Bence kitért, szeptember 8-nál hamarabb kezdődhet a Pick Szeged idénye.

Fotó: Karnok Csaba

– Az egyik szemünk sír, a másik nevet, hiszen az olimpián szerepelnek játékosaink. A mérések alapján elmondhatom, a játékosok komolyan vették a nyári programokat, megfelelő szinten tértek vissza. Az edzői stáb kérésének megfelelően sikerült kialakítani a keretet, reméljük, sikerül valóra váltani a régi álmot, és megörvendeztetjük a szurkolókat egy Final Four részvétellel, valamint szeretnénk visszahódítani mindkét címet a Veszprémtől – mondta Kiss Bence. Hozzátette, a csapat a németországi tornán játszik majd először, ahol a házigazda Melsungen lesz az ellenfele, míg a másnapi helyosztón a Kielce–Kiel páros valamelyike lesz.

A csapat új vezetőedzője, a svéd Michael Appelgren is tagja az olimpián szereplő csapatnak, aki a svéd válogatott másodedzőjeként van dolgozik a tornán.

– A Norvégiában elvégzett korábbi munkája, valamint a svéd bajnoki címet megnyugtatóak voltak azt illetően, hogy megfelelő kezekbe kerül a csapat irányítását. Öröm, hogy Kárpáti Krisztiánt is a felnőtt stábban tudhatjuk, neki e mellett fontos szerepe van az akadémián, szeretnénk minél több saját nevelésű fiatalnak teret engedni. Nagy büszkeség az, hogy a hat új igazolás mellett saját nevelésűként Szilágyi Benjámin, Nagy Martin vagy Rea Barnabás is a keret aktív tagja – tette hozzá Kiss Bence, aki kitért rá, minden évben kitűzött cél az is a klubnál, hogy a nézőszámot növeljék.

Jonas Källman immáron másodedzőként dolgozik a Pick Szegednél.

Fotó: Karnok Csaba

– Sok arc ismerős számomra, örülök, hogy visszatérek – kezdte Jonas Källman, a klub legendás játékosa, aki immáron másodedzőként dolgozik a Pick Szegednél. – Teljes más edzőnek lenni, de jól érzem magam. Sok évig játékosa voltam ennek a klubnak, az érkezésemtől számítva minden évben lépett előre a klub. Nem lehet más a célunk, hogy mindent megnyerjünk, hiszen ez a Pick Szeged. Helytelen lenne, ha azt mondanám, hogy a továbbjutás a célunk a BL-ben, nekünk a legmagasabb célokat kell kitűznünk. Egy év alatt három nagy tornát rendeznek, ez nem könnyíti meg a dolgunkat. Remélem, Michael Appelgren minél hamarabb visszatér, bocsánat, Svédország, de nekem fontosabb, hogy minél hamarabb itt legyen velünk – nyilatkozta Jonas Källman.