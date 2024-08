Visszatért korábbi sikereinek színhelyére. Szabics Imre ugyanis 2007 és 2010 között játékosként erősítette azt az FC Augsburgot, amelynek asszisztensedzőjévé nevezték ki kedden. A 43 éves szakember kétéves szerződést kötött a német klubbal, amely a legutóbbi Bundesliga kiírását a 11. helyen fejezte be. Játékosként 58 mérkőzésen szerepelt Szabics az Augsburgban, ezeken kilenc gólt és kilenc asszisztot jegyzett.

Szabics Imre három éven át játszott Augsburgban, most asszisztensedzőként húzza fel ismét a csapat szerelését.

Forrás: az FC Augsburg Facebook-oldala

Várja a közös munkát Szabics Imre

Szerződtetésével kapcsolatban Imre elmondta, hogy mindig is nagy érdeklődéssel követte a csapatot, és csodálta, ami létrehoztak a klubnál.

– Nagyszerű érzés ismét a klub tagjának lenni. Jól sikerült a beszélgetésem a szakmai stábbal, nagyon várom már, hogy együtt dolgozhassak velük – nyilatkozta a klubhonlapon Szabics Imre.

Előfordulhat, hogy nem Szabics Imre lesz az egyetlen magyar a 2024–2025-ös idényben a csapatnál, ugyanis hírbe hozták az Augsburggal a Hertha BSC 22 éves válogatott belső védőjét, Dárdai Mártont.

Fiatalokat felkutatni

A szegedi szakember szerződtetésével a fiatal tehetségek fejlesztését fejlesztésében szeretne fejlődni az FC Augsburg Marinko Jurendic sportigazgató elmondása szerint. A 36-szoros magyar válogatott támadó Jess Thorup vezetőedző munkáját segítheti majd, miután eddigi segítője, Jonas Scheuermann az angol Premier League-ben érdekelt Brightonhoz igazolt.

Szabics 2013-ban az osztrák Sturm Graznál fejezte be játékos-karrierjét, ahol ezzel párhuzamosan edzői pályafutása is megkezdődött. Rövid ideig a 2021–2022-es idényben dolgozott az NB I.-ben is, a Fehérvár FC vezetőedzőként. Ezt követően a svájci FC Zürich másodedzője volt, mielőtt Németországba igazolt most.