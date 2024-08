Három meccs, két pont. Minden bizonnyal nem így képzelték el a rajtot a Szeged-Csanád GA-nál az NB II.-ben, hiszen ezzel már a bajnokság igen korai szakaszában hétpontos hátrányba került a feljutó helyektől a Tisza-parti gárda. Persze, sok van még hátra, és bizonyára az eddig hibátlan két csapat (Szentlőrinc, Gyirmót) is veszít pontokat. Ám ahhoz, hogy Márkvárt Dávidék közelebb kerüljenek a tabella elejéhez, muszáj lesz győzelmeket szerezniük – már vasárnap, a Soroksár elleni első hazai mérkőzésen.

Kozármislenyben és Ajkán is gól nélküli döntetlent játszott a Szeged-Csanád GA.

Fotó: Kozármisleny FC

A szegediekhez hasonlóan egyébként a fővárosi csapat is nyeretlenül várhatja a negyedik fordulót, eddigi bajnokijain egy pontot gyűjtött. A két csapat eddig a Szent Gellért Fórumban négyszer találkozott egymással, ezekből hármat is megnyert a Tisza-parti csapat, és az egy döntetlen alkalmával sem kapott gólt a Soroksártól a Szeged-Csanád Grosics Akadémia.

– Remélem, sok szurkoló kilátogat majd a Szent Gellért Fórumba, annak ellenére, hogy csupán két pontot gyűjtöttünk az első három fordulóban. Bízom benne, hogy a játékunk stílusa elnyerte a drukkerek tetszését. Szeretnénk folytatni ugyanazt a harapós támadójátékot, ami eddig jellemezte a csapatot. Természetesen a focit gólra játsszák, így nem lehetünk elégedettek azzal, ha sokat lövünk kapura, többet birtokoljuk a labdát, de nem nyerünk. Hiszem, hogy vasárnap megszületik az első győzelmünk, ami egyúttal hárommeccses veretlenségi sorozatot jelentene – mondta a klub honlapján Michael Boris, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

– Nyilván tudjuk, hogy egy jó csapat otthonában játszunk és nem téveszt meg minket, hogy ilyen kevés pontot gyűjtöttetek eddig. Nyílt sisakkal fogunk most is játszani, mint ahogy eddig is. Igyekszünk megszerezni a három pontot – ezt Lipcsei Péter, a Soroksár vezetőedzője mondta a találkozót megelőzően.

Négy éve nem kapott ki az első hazai meccsén a Szeged-Csanád GA

Ami az előző évek hazai bemutatkozását illeti, a szegediek az elmúlt három évben rendre meg tudták nyerni szezonbeli első hazai mérkőzésüket. 2021-ben a III. Kerületet (3–0), 2022-ben a Dorogot (2–0), míg tavaly a Vasast (4–3) tudta legyőzni az első hazai mérkőzésén a szegedi csapat. Utoljára 2020-ban nem sikerült a debütálás a szegedi szurkolók előtt, akkor a Békéscsaba tudott nyerni (1–2) a Szent Gellért Fórumban.