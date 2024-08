A Budafok–Vasas mérkőzés lesz az első találkozó az NB II. 2024-25-ös szezonjából, amelyet az M4 Sport élőben közvetít. A sportcsatorna újabb két mérkőzést jelölt ki közvetítésre, ebben pedig már ott van a Szeged-Csanád GA találkozója is.

Mindennek értelmében az ötödik fordulóban, az előző szezonban még az NB I-ben szereplő Mezőkövesd ellen nem vasárnap, hanem a hétfő esti sávban lép majd pályára a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. A mérkőzés új időpontja augusztus 26., hétfő, 20 óra.

A Tisza-parti klubra addig egy ajkai bajnoki vár majd augusztus 11-én, míg jövő héten, augusztus 18-án jön az első hazai mérkőzés a szezonban. Ennek kapcsán elkezdődött a helyszíni jegy- és bérletértékesítés, a tavalyi szezonra bérlettel rendelkező drukkerek egészen szeptember 2-ig, online hosszabbíthatják meg bérleteiket. A jegyeket a tavaly megszokott árakon szerezhetik be a szurkolók, így a kapu mögötti lelátókra (B és D szektorok) 1000, a C szektorokba 2000, míg a VIP bronz (A1) szektorba 4000, a VIP Gold (A3 szektor) pedig 15 ezer forintért válthatnak jegyeket a szurkolók. A 14 év alatti és a 65 év feletti drukkerek ingyen válthatnak jegyet a B és a C szektorokba.