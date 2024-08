A hatodik alkalommal megrendezett Vadkerti-tó Futóverseny és Mesterhármas elnevezésű versenyen járt a Szentesi Delfin ESC úszója, Horváth Roland Soltvadkerten, ahol az abszolút és a férfi mezőnyben is első helyen végzett. 1900 métert úszott le huszonkilenc perc és tizennégy másodperc alatt.

A legfiatalabb és a legidősebb úszó. A Szentesi Delfin ESC 86 éves sportolója, Melkuhn Dezső Csongrádon versenyzett.

Fotó: Szentesi Delfin ESC

Szentesi Delfin ESC nem csak medencében

Csongrádon rendezték meg augusztus első hétvégéjén a XI. Serházzugi Hosszútávúszó versenyt, amely egyben a IV. Nyíltvízi Országos Szenior Bajnokság is volt. Ezen négy szentesi sportoló ugrott medencébe. Lekrinszki Éva korcsoportjában a hölgyek között 500 és 1500 méteren is elsőként ért be a célba. A rövidebb távon tizenegy perc és negyvenkét másodperces eredménnyel, míg a hosszabbat harminchat perc és ötvenegy másodperc alatt teljesítette.

A csongrádi versenyen a legidősebb versenyzőnek járó különdíjat is megkapta a 86 éves Melkuhn Dezső, aki 1500 méteren harmincnégy perc és negyvenhat másodperccel az első helyen végzett.

Bajnoki cím

Országos bajnok lett 3000 méteren ötven perc és huszonöt másodperces idejével Horváth Roland, míg bronzéremnek örülhetett ugyanezen a távon egy óra, harmincnégy perc és negyvenhat másodperces teljesítményével Tornyi Molnár Edit.