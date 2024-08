A Vidux-Szegedi RSE tehetséges játékosa, Kiss Nóra a Vasasnál folytatja karrierjét. Az utánpótlás-válogatott játékos egyetemi tanulmányai miatt a fővárosba költözik, ám sportkarrierjét is Budapesten folytatja.

– Az egyetem miatt is esélyes volt, hogy Budapestre költöznék, ezt a Vasastól kapott ajánlat megerősítette. Váratlanul ért a megkeresés, de nem tudtam nemet mondani egy ilyen ajánlatra. Az Extraligás szereplés egy hatalmas lehetőség, izgatottan várom az edzéseket. Nagyon hálás vagyok az SZRSE-nek, itt kezdtem el röplabdázni, itt szerettem meg a játékot. Az első edzőm Dávid Tibor volt, akivel ma is jó viszonyban vagyunk, jó alapokat kaptam tőle. Milodanovics Andrea volt a legutóbbi edzőm, sok mindenben segített a röplabdával kapcsolatban, és a személyes életemben is. Mindig nagyon hálás leszek az SZRSE-nek! – mondta a klub közösségi oldalára feltöltött videóban búcsúzásképp Kiss Nóra.

Nem ő az egyedüli az SZRSE női csapatánál, aki Extraligás klubnál folytatja a karrierjét, hiszen korábban Nagy-Hegyesi Réka szerződtetését a legutóbbi döntős Kaposvár jelentette be.