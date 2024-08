Shihan Márton Imre.

A makói illetőségű aikidó szakember nemrég kapta meg ezt az elismerést a sportág nemzetközi szervezetétől. De hogy mit jelent mindez? Az érintett meghatottan beszélt róla

– Óriási elismerés, megtiszteltetés. Egyedi dolognak mondanám, mert Magyarországon én vagyok a második, akit így szólíthatnak. Ha a szó szerinti fordítást nézzük, és a japánul komolyan tudó ismerőseimet idézem, akkor ez annyit jelent, hogy A mester. Nem általában, hanem egyediként. Sokan úgy is fordították, hogy a tanárok tanára, rendfokozatban lehet tábornoki rang, vagy a tudományos életben az akadémiai tagság közelségét jelentheti. Ehhez teljesíteni is kell, például jóval túl kell lenni a 6. dan fokozaton, hogy valaki ezt megkapja. Mindez elismerés, de kötelezettség is: az aikido szellemiségét, az aikido érdekét kell továbbvinni. Összetett a feladat, valahol erről a sportág is – mondta Márton Imre.

A szakember még az előző évszázad nyolcvanas éveiben ismerkedett meg az aikidóval.

– Az első látogatásom az aikidóban 1982 végére tehető. Ekkor, a szombathelyi főiskolás időszakban akadt a kezembe egy cselgánccsal foglalkozó könyv, majd rá néhány hétre jelent meg a Vas megyei újságban, ott olvastam róla, hogy egy lakótelepi klub toboroz, és pedig eldöntöttem, kipróbálom – nyilatkozta Márton.

Az eltelt több mint negyven évben sokat dolgozott Márton Imre az aikidóban.

– Hogy mennyi tanítványom volt eddig? Sok. A főiskola elvégzése után visszatértem Makóra, és amióta ott, illetve Csongrád-Csanád vármegyében meghonosítottam a sportágat több társammal együtt, 4-500 tanítványig jutottam a számolásban. Talán előrébb jártam egy pár tyúklépéssel, mint a többiek. Kiemelni egy nevet sem szeretnék, könnyelműség, mert sokat lehetne. Külföldön is voltam, tanítottam, oktattam, megvan a rendszeres kapcsolat sok-sok emberrel, és ha kérdésekkel fordulnak hozzám, akkor válaszolok, vagy töredelmesen bevallom és jól megmondom, hogy nem tudom a választ – mondta Márton Imre.

A díj meglepetésszerűen érte, hiszen a nemzetközi szövetség kaposvári 9. konferenciáján tudta meg, mit is kapott. Maga az oklevél postán érkezett meg az otthonába, azóta élvezi a különleges helyzetet.