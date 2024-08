Párizsból való hazaérkezése után azonnal T. Danny koncertre mentem, anyukámék megleptek a koncertjeggyel. Azt az éjszakát átmulattuk, kiengedtem kicsit a gőzt. Most a családommal töltöm a legtöbb időt, emellett interjúk miatt is gyakran keresnek. Három év után a nyaralás ideje is eljön, Horvátországba, majd Olaszországba megyünk. Úgyhogy az augusztus pihenéssel telik