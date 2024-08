Az első forduló legfordulatosabb meccsét Kiskundorozsmán játszották, ahol a hazaiak háromszor is vezettek, ám végül pont nélkül maradtak. A Kurca-partiak új igazolása, Horváth Krisztián egy szögletet csúsztatott meg, amivel másodjára is egalizáltak a vendégek, majd nem sokkal később jött Molnár Ádám, aki higgadt maradt ziccerben, és újra vezetéshez juttatta a Dorozsmát. A hazaiaknak megvoltak a helyzeteik a kétgólos előnyhöz is, ezek azonban kimaradtak, Horváth Krisztián viszont remekül fejezett be egy kontrát, amivel harmadjára is kiegyenlített. A slusszpoén hét perccel a vége előtt jött, amikor Koncz Zsolt a mintegy húsz méterről járó szabadrúgást belőtte Zékány kapujába, ezzel a Szentes megnyerte a meccset.

Makón úgy tűnt, hamar eldőlhetnek a dolgok, hiszen a hazaiak kétgólos előnybe kerültek, Ruzsáli kiállítása miatt pedig megfogyatkozott a Deszk. 2–0-nál azonban kihagyta a tizenegyest a Makó, és nem sokkal később a Deszk szépített, sőt, később egyenlített is. A tíz emberrel is nagyot küzdő vendégek a meccs végét azonban már nem bírták, így a Makó is győzelemmel kezdte a szezont.

Akárcsak az újonc Sándorfalva, amely főleg rögzített szituációk, és beívelések után szerzett találatokkal győzte le a Balástyát.