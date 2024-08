Hiába a sok helyzet, második bajnokiján is pont nélkül maradt a Balástya. A Hódmezővásárhelyi FC II. egy szöglet utáni lecsorgót követően került előnybe, amikor Herczeg Levente eszmélt leghamarabb, és lövése a kapufa tövéről végül a gólvonal mögé vágódott. A hazai kapufa nem volt a Balástyával, mert a lécet eltalálta Koncz Róbert együttese is, de onnan a labda nem befele, hanem kifele pattant. A szünet után hiába alakított ki több nagy helyzetet is a Balástya, a vásárhelyiek félidőben beállt kapusa, Jandó Robin egymás után mutatta be a bravúrokat, így az egy gól három pontot eredményezett a HFC II.-nek.