– Jó érzés, hogy újra közös csapatban szerepelünk – vágott bele az együttes bemutatásába Ács Péter, a magyar férfi A együttes szövetségi kapitánya arra utalva, hogy Lékó Péter hat év után tér vissza a csapatba, Rapport Richárd pedig az elmúlt két évben román színekben versenyzett. – A kilencedik rajtkockáról vágunk neki az olimpiának – folytatta Ács Péter, merthogy az Élő-pontszámok alapján Magyarország a kilencedik a kiemelési sorrendben. – Szeretnénk minél jobban szerepelni, hatalmas siker lenne, ha az első hat között végeznénk.

Osztja ezt a véleményt Lékó Péter is, aki öt éve nem játszott versenypartit. Miként elmondta, nem is állt szándékában újra versenyezni, de Schmidt Ádám és Polyánszky Zoltán eltökéltsége, ami Rapport Richárd visszatérését is megalapozta, őt is meggyőzte.

– Rengeteg munkát tettünk bele az elmúlt másfél évbe, nagy öröm, hogy Ricsi itt van. Négy közös edzőtáborban vettünk részt, áprilisban én még csak edzőként voltam jelen, Bánusz Tamás és Kozák Tamás akkor még a csapat tagja volt. Ők miattunk estek ki, így viszont a B csapatunk is nagyon erős – Lékó sportszerűen nem feledkezett még két hátrébb szorult társáról sem.

– Az előttem szólókat hallgatva megjött a kedvem sakkozni. A felkészülésem olyan volt, mint a számos korábbi alkalommal, remélem, az eredményeim is olyanok lesznek, mint az elmúlt években – Rapport Richárd a rá jellemzően, lakonikusan öntötte szavakba az érzéseit, várakozásait.

Igaz, tőle nem is azt várjuk, hogy mikrofonnal a kezében, hanem hogy a sakktáblánál sziporkázzon. Mint augusztusban, amikor világszenzációt okozva fantasztikus partiban győzte le Magnus Carlsent. A korábbi világbajnok, továbbra is világelső kiválóság skalpja a sakkolimpia szenzációja lehetne, bár érdeklődésünkre Rapport úgy fogalmazott, személy szerint ő inkább elkerülné Carlsent.