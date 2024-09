A megyei szabadidős TOP24 versennyel kezdődött az Inter Pingpong in schools című projekt az ATSK Szeged termében. A program keretein belül három klub, az ATSK Szeged, az STK Zenta és az STK Horgos alkot partnerséget, a három egyesület nemrég a Digipingpong program keretein belül is együttműködött. Márki Ernő, a szegedi klub elnöke elmondta, az eddigi projekteknek három kiemelt célcsoportja volt, az utánpótlás-korú és a szabadidős sportolók mellett a fogyatékkal élő sportolók. A kialakított kapcsolatok nagyban segítették Major Endre szereplését is, a friss paralimpiai bronzérmes játékos rendszeresen együtt készült szerbiai kerekesszékes versenyzőkkel.

Az ATSK Szeged is köszöntötte a paralimpiai bronzérmes sportolót.

Fotó: ATSK Szeged

Major Endre sokat köszönhet az ATSK Szegednek is

Elismerő plakettet kapott Major Endre nevelőedzője, Szabó Brigitta, és Bácsi Bernát, a paralimpiai bronzérmes edzője, valamint Szelei Szabolcs edzőpartner, illetve a Squash Club Kft., amely támogatta Endre felkészülését. Major Endre kitért rá, rengeteg embernek tartozik köszönettel, többek között az ütőjét készítő Palatinus Róbertnek, a kerekesszékét szervízelő Nyári Vincének, Urlauber Ádám sporttársnak, valamint Vígh Zsolt válogatott edzőnek, de szintén sokat köszönhet a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, az ATSK Szegednek és Szeged városnak is. A nap egy paralimpiai prezentációval, élménybeszámolóval, valamint kötetlen beszélgetésekkel és pingpongozással zárult.