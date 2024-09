Peru ellen Lékó Péter maradt ki a magyar csapatból. Aligha azért, mert ne lenne formában – az első fordulóban magabiztosan nyert éltáblásként Salvador ellen –, sokkal inkább arról lehet szó, hogy Ács Péter szövetségi kapitány igyekszik elosztani a terheket, továbbá ezzel a húzással ismét elérte ismeretlen ösvényekre kényszerítette a riválist. Amennyiben ugyanis a peruiak a Rapport Richárd, Lékó Péter, Szanan Szjugirov, Berkes Ferenc alapcsapat ellen készültek, akkor a második táblától lefelé mit sem értek a kidolgozott varik. Lékó hiányában mindenki eggyel feljebb lépett, és ismét bekerült a csapatba negyedik táblásként Gledura Benjámin.

A Rapportra való felkészülés pedig többnyire szinte értelmetlen. A magyar éltáblás az egyébként egészen jó nevű Jorge Corival játszott, aki hat éve a 2700-as elitet ostromolta, akkor 2689 volt az Élő-pontszáma, de ma is komoly sakkozónak számít a 2609-es értékszámmal.

Berkes Ferenc, ugyancsak világossal, nem tudott életet csiholni a partijába, a gyors vezércsere után már látszott, hogy a játszma valószínűleg döntetlenbe torkollik. Nem is volt szükséges, hogy Berkes túlfeszítse a húrt, mert a másik két táblán, egyaránt sötéttel Szjugirov és Gledura is jobban állt. Gledura biztos kézzel játszotta túl nála gyengébb ellenfelét. Őt követve Szjugirov is egyre jobban állt, a s a kalmük származású honosított nagymester biztosan érvényesítette a gyalogelőnyt a bástyavégjátékban.

A végeredmény tehát Magyarország–Peru 3,5:0,5, újabb biztos győzelem, amivel férficsapatunk a mezőny élmezőnyében található, Szjugirov és Gledura egyaránt két győzelemmel rajtolt.

A nők is ugyancsak dél-amerikai rivális, Ecuador ellen győztek 3,5:0,5-re, Hoang Thanh Trang, Papp Petra és Lázárná Vajda Szidónia nyert, Terbe Julianna remizett, az éltáblás Gaál Zsóka kimaradt.