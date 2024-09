– Hogy vagy? – Minden rendben van, a meccs előtti utolsó edzésen is megizzadtunk rendesen. Nehezek és jók a tréningek, jó a hangulat, várjuk már a bemutatkozást a Bajnokok Ligájában – felelte a Délmagyarországnak adott interjújában Bodó Richárd, a Pick Szeged magyar válogatott kézilabdázója.

Bodó Richárd (a labdával) három bajnoki mérkőzésen kilenc gólt dobott idén.

Fotó: Karnok Csaba

– Édes lesz a pihenés?

– Az elmúlt héten végig napi kétszer edzettünk, most viszont már csak egyet. Kedden este, szerdán délelőtt, így talán egy picit több időnk jut pihenésre és regenerációra a meccs előtt.

– A Tatabánya elleni mérkőzés közönségszórakoztató volt. A csapat ezt miként élte meg?

– Az első félidő kemény küzdelmet hozott. Új edzővel és játékosokkal a Szeged és a Tatabánya is sokat fejlődött. Otthon és a magyar kupában még ennél is jobban megnehezíthetik a dolgunkat, de ha betartjuk a játékunkat, akkor nem lehet probléma.

– Három bajnokival és két edzőmeccsel készült a Pick Szeged a Bajnokok Ligája első fordulójára. Sikerült elvégezni a betervezett feladatokat?

– Biztosan! Úgy építette fel a stáb ezt az időszakot, hogy fokozatosan találkozzunk egyre nehezebb ellenfelekkel. Jól vizsgáztunk Németországban, a sérültek ellenére egy erős Kielcét és Melsungent győztünk le, de azok a meccsek már elmúltak. Következik a Magdeburg, amely német bajnok, az elmúlt két szezonban eljutott a BL négyes döntőbe, szóval nehéz meccsre számítok. Jól cseleznek kifelé és befelé egyaránt, de amit eddig Michael Apelgren eltervezett, próbáljuk minél inkább betartani.

– Miben más a svéd edzőpárossal a felkészülés?

– A taktikai rész teljesen megváltozott. Rengeteget futunk, ez érezhető különbség az elmúlt évekhez képest. Még egy erőnléti edzést követően is megyünk futópadra. Az olimpiáról hazaérkezve a Ligetben is futottunk, az nem volt egyszerű. Most már azon vagyunk, hogy kiszolgáljuk a Pick Aréna közönségét és legyőzzük az elképesztően erős Magdeburgot.

– Apelgren modern, gyors kézilabdát ígért, amihez talán éppen a Magdeburg a legjobb partner. Most már elképzelhetetlen, hogy a Szeged lassítsa a játékot?