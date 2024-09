Edzőváltáson esik át a mórahalmi futballcsapat. A Balástya elleni 3–3-as mérkőzést követően nyújtotta be lemondását Papp Endre, a Kéménygyártó-Mórahalom VSE edzője. A homokháti klub most közösségi oldalán tudatta, hogy a következő három fordulóban a klub szakmai igazgatója, Korom Tibor látja el a vezetőedzői tisztséget. A szakember kedden már megtartotta az első edzést is a csapat számára.

Edzőváltás Mórahalmon. Korom Tibor a következő három fordulóban vezeti a csapatot.

Fotó: Kéménygyártó-Mórahalom VSE

Mint a klub közleménye kitér rá, a vezetőedzői posztra vonatkozó végleges döntést később hozzák meg. Korom Tibor a vármegyei I. osztály ötödik fordulójában, a DB Futball Bordány elleni hazai mérkőzésen debütálhat, majd szeptember 21-én Algyőn játszik irányításával a csapat, míg szeptember 28-án a Sándorfalvát fogadják.