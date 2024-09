Tavaly a negyedik helyen végzett a jégkorong Andersen Ligában a Goodwill Pharma Szeged csapata, az elődöntő során a későbbi győztes Győr, majd a bronzéremért zajló csatában a Ferencváros bizonyult jobbnak. A Tisza-partiak idén kilenc riválissal küzdenek majd a bajnokság során, az alapszakaszt követően pedig az első nyolc csapat folytathatja a rájátszásban. Ami biztos, hogy a szegedieknél új igazolásként játszik majd Harmati Kristóf, Alexander Gusarov és Leonid Petrov. A fehérvári akadémiáról visszatért a klub saját nevelésű játékosa, Szabó Marcell, Diósgyőrből tért haza Pallós Bertalan, míg a szegediekhez csatlakozott Kurián Soma.

Tavaly a Győr ellen játszott az elődöntő során a szegedi csapat.

Fotó: Török János

Mint azt Pápai Miklós, a klub szakosztály-igazgatója elmondta, a csapat vezetőedzői posztján is váltás történt, Pék György helyett Dósa Dávid vezeti majd a csapatot, akinek a munkáját Hegyi Ádám és Lengyel Levente segíti majd. Pápai Miklós hozzátette, a tavalyi csapatból Artem Biakin és Ilia Kambulov az új szezonban a Szegedben játszik, míg Daniil Liutov-val még tárgyalási szakaszban járnak. A klubban a tavalyi csapathoz képest több légiós szerepelhet, érkezhet egy fehérorosz-lengyel, egy amerikai, valamint egy orosz-német kettős állampolgárságú játékos is, így a tervek szerint hat-hét légiós lehet a szegedi keretben.

Idén is az elődöntőt tűzték ki

– A céljaink nem változtak, szeretnénk bejutni a rájátszásba, és ha már tavaly összejött az elődöntő, ezúttal sem adnánk alább. Ehhez az kell, hogy az alapszakaszt a legjobb négyben zárjuk, előnyös helyzetbe hozva magunkat. Tavaly kicsi hiányzott, hogy a mi nyakunkba akasszák a bronzérmet, de ez kellő motivációt jelent az előttünk álló idényre. Ami a szurkolóinkat illeti, úgy hiszem, az előző szezonban megajándékoztuk őket néhány felejthetetlen élménnyel, most is ez a tervünk. Számítunk rájuk, kell a biztatásuk. Külön készülünk az egyetemistáknak, szeretnénk az egyetemi szektort megerősíteni, a létszámukat megnövelni. A támogatóinkra, kiemelten említve a névadó szponzor Goodwill Pharmát, ezúttal is támaszkodhatunk, de van remény új cégek csatlakozására is – tette hozzá Pápai Miklós.