Hemzseg a szegedi fiatalokban a magyar férfi kézilabda-válogatott legfrissebb kerete. Chema Rodríguez ezt a nem hivatalos összetartást arra használja fel, hogy megpróbálja szélesíteni a keretet, megnézni, hogy kik azok a 23 év alatti játékosok, akik a közelebbi vagy távolabbi jövőben kerettagok lehetnek. A most behívott tizenkilenc kézilabdázó közül négyen az OTP Bank-Pick Szegedet erősítik, míg másik két játékos Gazsó Péter és Molnár Robin játszott a szegedi utánpótlásban. Előbbi kölcsönben szerepel a NEKA együttesében ebben az idényben.

Szilágyi Benjámin is ott lesz a magyar férfi kézilabda-válogatott nem hivatalos összetartásán.

Fotó: Karnok Csaba

– Főként azokat a játékosokat hívtam meg, akik ott voltak a 2023-as junior vb-ezüstérmes vagy az idei ifjúsági Eb-bronzérmes együttesben, idén a junior keretben szerepelnek, illetve akiket már korábban is folyamatosan figyeltünk, és alkalmanként vagy rendszeresen már kerettagok voltak. Az olimpián szereplő kézilabdázók mögött hosszú, eseménydús és fárasztó nyár van, így most közülük az itthon szereplők is pihenőt kaptak, hiszen a párizsi játékok miatt klubjuk felkészülésébe is csak később, augusztus közepén tudtak bekapcsolódni, most viszont gőzerővel megy a bajnokság és az európai kupaprogram, az ő terhelésüket okosan kell beosztanunk – indokolta meg döntését a magyar szövetség honlapján blogbejegyzésében a szövetségi kapitány.

A magyar férfi kézilabda-válogatott kerete:

Kapusok: Mikler Krisztián (NEKA), Balogh Ádám (OTP Bank-Pick Szeged), Várady-Szabó László (BFKA-Veszprém).

Jobbszélső: Szilágyi Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged).

Jobbátlövők: Ónodi-Jánoskúti Máté (Ferencváros), Tóth Péter (Csurgó).

Irányítók: Csörgő Kristóf (Ferencváros), Tóth Levente (NEKA), Sztraka Dániel (PLER-Budapest).

Beállók: Németh Bulcsú (OTP Bank-Pick Szeged), Papp Tamás (Csurgó), Karai Miklós (Ferencváros), Mészáros Máté (Ferencváros) .

Balátlövők: Fazekas Máté (Győr), Balogh Dániel (OTP Bank-Pick Szeged), Kovács Tamás (NEKA), Gazsó Péter (NEKA).

Balszélsők: Krakovszki Bence (MOL Tatabánya), Molnár Robin (NEKA).