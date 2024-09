– Milyen feladatok várnak majd rád a világbajnokságon?

– Ezeken az Ironman 70.3 versenyeken mindig 1900 méter úszás, 90 kilométer kerékpározás és 21 kilométer futás vár ránk. Ez pontosan a klasszikus Ironman-táv fele.

Gábe Tamás rehabilitál és versenyzik

– A tavasszal elszenvedtél egy súlyos sérülést. Az okoz még gondot?

– Sajnos egy kiképzés során az egyik lövészeten a belső térdszalagom meghúzódott és részlegesen elszakadt. Műteni szerencsére nem kellett, de heteken át feküdtem és pihentettem. Sokáig tartott, illetve még mindig tart a rehabilitáció, pláne, hogy az idő is sürget, hiszen jó fizikai állapotba szeretnék kerülni a decemberi versenyre. A kevésbé aktív időszaknak köszönhetően rám jött egy kis pluszsúly is. Ezt már sikerült leadni, megszabadultam tizenkét kilótól az elmúlt három hónapban, de a versenysúlyomhoz még hiányzik egy-két kiló mínusz. A könnyebb testsúly a térdemnek is jót tesz.

– Többször szóba került már a katonaság. Mit tudhatunk ezzel kapcsolatban?

– A Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred, vitéz Heim Géza 46. Területvédelmi Zászlóaljnál szolgálok hamarosan negyedik éve. Az a feladatunk, hogy egy adott állományt kiképezzünk, felkészítsünk az alapokra. Ez alaki foglalkozásokat, fegyverkezelést, tereptant, katonai testnevelést, egészségügyi és műszaki alapismereteket, illetve harcászati alapismereteket jelent. Ezek mellett a jogi és hadtudományi, nemzetbiztonsági és logisztikai alapismereteket is elsajátítják. Nagyon szeretem ezt csinálni, mert sportolóként a fegyelmet, a következetességet, a szigort és a napi rutint a hasznomra tudtam fordítani. Eleinte a családom, a barátaim és a szeretteim furcsállták, hogy ezt az életpályát választottam, de ahogy a Honvédség mottója is szól, „szeretem, megvédem” őket, a környezetem és a hazámat. A hivatásomat természetesen igyekszem összeegyeztetni a civil munkámmal és az edzésekkel. A nyáron ugyanúgy a gyermekek úszásoktatása volt a délutáni program, de továbbra is örülnék neki, ha egy nap nem huszonnégy, hanem harminc órából állna.