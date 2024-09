Olaszországban rendezték meg az idei World Skate Games-t, azaz valamennyi gördülő sport világbajnokságát. A világ számos nagy országa, így közép- és dél-amerikai nemzetek, valamint az ázsiai országok is komoly létesítménnyel rendelkeznek, így nem csak a merítés nagyobb, de helyzeti előnyben is indulnak az innen érkezett sportolók. A szervezők a vb-re egy egy új, minden igényt kielégítő pályát építettek. Az idei vb a jövő évi világjátékok kvalifikációs versenye is volt, így a legerősebb mezőny jött össze. A világjátékokra összesen nemenként 14 sportoló juthat ki, így éles csata volt várható a kvalifikációs helyekért, ennek elérésére pedig Gardi Dominika számára reális esély mutatkozott.

Gardi Dominika ott lehet a jövő évi, dél-koreai világjátékokon.

Fotó: Tornádó Team Szeged

A magyarok a gyorsasági görkorcsolya szakágban voltak érdekeltek, ahol 58 ország közel 500 versenyzője állt rajthoz, a maratonon összesen 900-an indultak. Öten a juniorok között versenyeztek, közülük négyen az egyel fiatalabb korosztály versenyzőiként indultak az Eb-n, ahol teljesítményükkel kiérdemelték, hogy elindulhassanak a vb-n is.

A többnapos eső és a csúszós pálya megnehezítette a versenyzők dolgát, de Gardi Dominika minden távján top a 10-es helyen végzett. A legerősebb távján, az utcai pontversenyen szakadó esőben végül a nyolcadik helyen végzett. A kvalifikációs szisztéma alapján kijelenthető, hogy Gardi Dominika összesítésben nyolcadik legerősebb hosszútávos gyorsasági görkorcsolyázóként ott lehet a jövő évi, dél-koreai világjátékokon. A szegedi sportoló három éve is sporttörténelmet írt azzal, hogy először jutott ki az eseményre.

Sándor Lilla utcai köre rendkívül biztatóan indult, továbbjutott az előfutamokból, azonban az eső elmosta a további reményeket, így 14. helyen végzett. A sprinter Bíró Hanna a legerősebb, rövid távján négy századdal maradt le a tizenhatos döntőről, és végzett 19. helyen.

A magyar versenyzőket Tatabányán Lugosi László, Szegeden a Tornádó Team versenyzőit Garzó Erika és Kéri Ferenc, míg a szegedi KDE sportolóit Svitelj Dániel készítette fel.