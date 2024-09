Nyolcadik éve tart a Goodwill Pharma Szeged és a férfi jégkorongcsapat együttműködése, így nyolcadik alkalommal tartott idénynyitó sajtótájékoztatót a klub. Az alaposan átalakult gárda jövő szombaton, október 5-én a címvédő Győr elleni hazai meccsel indítja majd az Andersen liga 2024-25-ös idényét. Pápai Miklós, a klub szakosztályvezetője köszönetét fejezte ki Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma alapító tulajdonosának támogatását.

Pápai Miklós, a Goodwill Pharma Szeged szakosztályvezetője szerint soha nem volt még ilyen erős a mezőny és a szegedi csapat.

Fotó: DM

– Soha nem volt még ilyen erős és ilyen minőségű szakmai stáb Szegeden, ahogy úgy gondolom, soha nem volt még ilyen erős jégkorongcsapatunk, és soha nem várt ránk még ilyen erős liga sem, a közönség jó meccseket láthat majd. A legutóbb a kezünkből kicsúszott érmet mindenképpen szeretnénk megkaparintani, most heti négy edzéssel készülhetünk Szegeden, és nem csupán a rájátszásba jutás a célunk, hanem szeretnénk felemelni az Andersen-kupát – mondta Pápai Miklós. Hozzátette, szeretnének becsatlakozni az európai egyetemi ligába, az első amerikai egyetemista már meg is érkezett a szegedi csapatba.

Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma Szeged alapító tulajdonosa elmondta, a győzteseket az különbözteti meg a vesztesektől, hogy soha nem adják föl, Pápai Miklóst pedig győztes típusnak tartja. Kitért rá, ő is hisz benne és reméli, hogy a csapat felemeli az Andersen-kupát. Hozzátette, hogy a cég és a klub is csatlakozik a stroke korai észlelését és prevencióját segítő MOST kampányhoz.

Új edző a Goodwill Pharma Szeged élén

A csapat vezetőedzői posztján változás történt a nyáron, Pék György helyett Dósa Dávid irányításával készül a csapat.

– Bő kerettel tudunk készülni a meccsekre, és egy-két légióst még várunk. Egy új feladatot mindig jobban vár az ember, a felkészülést elvégeztük. A szakmai vezető, Hegyi Ádám segítségével egy olyan programot állítottunk össze, amellyel esélyesek vagyunk az aranyéremre. Természetesen ez a célunk, az egész csapat mentalitása tükrözi ezt, hiszen mindenki érti ezt, hogy van esélyünk erre a címre – mondta Dósa Dávid, a csapat új vezetőedzője, majd kitért rá, folyamatosan nézik az utánpótlást, hogy mely fiatal játékosok csatlakozhatnak a felnőttek keretéhez.