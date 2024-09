Négy héttel a 2024-es ötkarikás játékok vége után még mindig szinte felfoghatatlan Nádas Bencének, hogy Párizsban Tótka Sándorral együtt -2 500 méteren a dobogó második fokára állhattak fel. Az MVM Szegedi VSE kajakosa mondhatni a fellegekben jár, de minden egyes nap, amikor felkel és ránéz az éremre, tudatosul benne, hogy mekkora teljesítményt értek el.

– Hosszú út vezetett a pályafutásom kezdetétől idáig, de ebben az évben is nagyon sok történés volt. Szinte minden megtörtént, egy hullámvasút volt az esztendő. Ami megtörtént tavasszal, az 24 órán belül az olimpián is előjött. Az jutott az eszembe az olimpia után, hogy nem véletlen volt az a tesztje az életnek tavasszal, mert ha azt nem tudtuk volna meglépni, akkor az olimpián sem sikerült volna – emlékezett vissza a májusi világkupára Nádas Bence, amelyen a négyessel elért hatodik és a párossal véghez vitt kilencedik hely is csalódás volt számára.

A négyes egyben maradása kérdéses volt a szintén hazai rendezésű Európa-bajnokság után is. Habár éppen lecsúszott a magyar egység a dobogóról, így is ez a kvartett állhatott rajthoz a párizsi olimpián, ahol a biztató elő-és középfutam után végül a döntőben csak a hetedik helyet szerezték meg a srácok.

– A döntő előtt érzésre jó volt a bemelegítésen az ötszázas tempó, a rajt és a maximális sebesség is. Aztán eljött a döntő és nem volt benne annyi erő. Nem tudom, hogy miért alakult így, mert ez az egység tudott jó eredményeket elérni. Tavaly négy versenyből háromszor érmeztünk és volt köztük arany, ezüst, bronz – a teljes paletta. Nem tudom, idén miért nem jött ki a lépés ennek az egységnek. Nagyon-nagyon szomorú voltam – emlékezett vissza az olimpiai hetedik helyre a kétszeres világbajnok.

Mint mondta a döntő után senki sem tudott megszólalni, mindenki magában próbálta először feldolgozni a történteket. A hangárban nagyon közel álltak ahhoz, hogy eltörjön a mécses, a srácok azonban egyben maradtak, Csimadia Kolos és Kuli István próbálta motiválni a K2 500 méterre készülő Nádas-Tótka kettőst.