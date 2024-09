Szezonbeli negyedik döntetlenjét játszotta a Hódmezővásárhelyi FC a labdarúgó NB III.-ban, a kék-sárgák ezúttal a Pénzügyőr otthonában szereztek egy pontot.Pedig a HFC irányította a játékot, a szervezetten futballozó vásárhelyiek kevés lehetőséget engedtek ellenfelüknek. Az első félidőben Mahler előtt adódott két lehetőség, de mindkét szituációban beérték a védők. A térfélcserét követően a debütáló 16 éves játékos, Herczeg Levente szerezhetett volna gólt, de a szöglet utáni kísérlete centikkel ment a kapu mellé. Sipos fejese is gólt ígért, majd egy beadásról Hegedűs maradt le kicsivel, pedig az üresen tátongó kapuba passzolhatta volna a labdát. Mahler kiállítása miatt ugyan emberhátrányban fejezte be a meccset a Vásárhely, de a HFC szervezettségén ez mit sem változtatott, és emberhátrányban is próbált gólt szerezni, ám ez ezen a napon nem jött össze.

Továbbra is várni kell a Hódmezővásárhelyi FC szeznbeli első bajnoki győzelmére.

Fotó: Gémes Sándor

Nyolc bajnoki után is nyeretlen a Hódmezővásárhelyi FC, amely az idei bajnokságban negyedik alkalommal játszott döntetlent, legközelebb pedig hatpontos meccs vár rá a szintén négy egységgel rendelkező Kecskemét II. ellen.

Szűcs Róbert: – Nagyon szervezetten, az utasításokat betartva játszottunk. A gólhelyzeteket érvényesíteni kell, ez jövő hétre marad.

Pénzügyőr–Hódmezővásárhelyi FC 0–0

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 8. forduló. Budapest, NAV Pasaréti úti sporttelep, 150 néző.

Vezette: Drabon Barnabás (Halmai, Dobos).

Pénzügyőr: Steer – Kiss D. (Vincze, 77.), Balázs (Kató, 68.), Huszárik, Földi, Varga Ö., Molnár M., Tóth K., Harsányi (Megyeri, 77.), Kokas, Labát.

Edző: Seres Zsolt.

HFC: Vaits – Gréczi (Povázsai, 75.), Herczeg, Simon, Mahler, Sipos (Arany, 89.), Pleszkán (Tóth P., 75.), Dóra, Zana, Zámbori, Hegedűs.

Edző: Szűcs Róbert.

Kiállítva: Mahler (81.).