Diószegi László, a Sepsi OSK labdarúgócsapatának tulajdonosa az M1 aktuális csatorna megkeresésére elmondta, hogy a klub Varga Kevin után Kecskés Ákossal is szerződést bontott közös megegyezéssel. Ennek oka a klubvezető szerint, hogy mindkét játékos megszegte három héttel korábban az egyesület belső szabályzatát, ami a teljesítményükre is kihatott. Ezért döntöttek úgy, hogy a Sepsi és a játékosok számára is az az előnyös, ha szerződést bontanak egymással.

Kecskés Ákos hat alkalommal lépett pályára eddig a magyar válogatott mezében.

Fotó: Mirkó István/MW

Egyelőre egyik játékos új csapatáról sem jelent meg információ.

Ott volt az Eb-n Kecskés Ákos

A 28 éves Kecskés Ákos 2023 szeptemberében az osztrák LASK Linz csapatától igazolt a Sepsibe, amelyben 27 mérkőzésen lépett pályára a 2023–2024-es szezonban. A román bajnoki tabella 5. helyén zártak. Kecskés tagja volt a magyar válogatott 26 fős Európa-bajnoki keretének, de a kontinenstornán nem lépett pályára.