A KÉSZ-St. Mihály megcsinálta azt, amit a Diósgyőr vagy a Soroksár nem tudott megtenni: legyőzte a Szekszárd alakulatát. Ehhez azért egy pici szerencse is kellett, de a lényeg a három pont.

Csapatkapitányhoz méltón vezette a KÉSZ-St. Mihály együttesét Sanda Malesevic (jobbról) a Szekszárd ellen. Fotó: Gémes Sándor

KÉSZ-St. Mihály: esőben nyertek

Ami mindenképpen rosszul érinthette a csapatokat, az az időjárás, hiszen a kezdés előtt nem sokkal hatalmas eső zúdult le a Szent Gellért Fórumban a talajra. Illetve hazai szempontból az is rosszul nézett ki, hogy a védelemben nem lehetett számítani Lena Marjanovicra, Kránicz Viktóriára és az eredetileg a kezdőbe nevezett Futaki Fruzsinára sem.

A harcos vendégek a 19. percben 11-eshez jutottak, amikor a védő Sajti Krisztina tévedésből kézzel ért a labdához, azonban a büntetőt a hazai kapus, Anstasija Krstovic kivédte, Vári Viktória lövése középre érkezett. A másik oldalon 10 perc múlva megint büntetőt következett, ezt viszont a szegedi csapatkapitány, Sanda Malesevic higgadtan értékesítette a Jelena Petrovic elleni szabálytalanságért megítélt 11-est, 1–0 Még a szünet előtt Szabó Dóra vállakozott lövésre, labdája a felső lécről pattant a mezőnybe. A szünetig már inkább a tolnaiak veszélyeztettek.

A fordulás után átállt három védős rendszerre a szegedi alakulat, és ahogy várni lehetett, nagyon nyomott a Szekszárd. Volt olyan helyzete a vendégeknek, amikor öt méterről fejelt mellé a játékosuk...

A 65. percben jött az egyenlítés, amikor Brianna Taylor egy kipattanót juttatott kapura, vélhetően a labda megpattant Németh Zsófián, így lett gól.

Egy pár percre felébredt a szegedi csapat, ám a vendége főleg Taylor révén rendre veszélyesek volt. Ebben az időszakban főleg a kapus Krstovic volt a főszereplő, több szituációban is remekül avatkozott közbe.

És akkor elérkeztünk a 93. perchez, amikor eldőlt a mérkőzés: Nagy Lilla csodás visszagurításából Malesevic 16 méterről bombázott ballal a vendégek kapujának bal oldalába, 2–1.

Hadár Attila: – A szerencse most velünk volt, visszaadta azt, amit a Puskás Akadémia ellen elvett tőlünk. Az első félidő első része a mienk volt, a másodikban inkább birkózás folyt a pályán, mint futball, itt is és ott is volt helyzet, aztán egy szép góllal nyertünk. Nagyon fontos három pontot szereztünk.