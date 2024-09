Eddig több volt a jó, mint a rosszabb pillanat a KÉSZ-St. Mihály együttese szereplésében. Az első meccs három pontja után jött ugyan egy hazai vereség, majd egy idegenbeli kudarc, hogy aztán a Győr ellen meg a harci szellem hiányozzon, és egy klasszikus mesterhármas döntse el a párharcot.

Nagy Lillának (jobbról) és a KÉSZ-St. Mihály együttesének meg kell küzdenie minden labdáért. Fotó: Gémes Sándor

KÉSZ-St. Mihály: eddig három pont

– A Győr elleni 0–3 nem elfogadhatatlan eredmény, de lehettünk volna bátrabbak is. Most az újpesti kupameccs körül hármas bajnoki széria következik a Diósgyőr, a Szekszárd és a Soroksár ellen, amelyen szeretném, ha kilenc pontot gyűjtenénk. Ha fegyelmezetten jászunk, és betartjuk a taktikát, akkor rögtön az első meccsen Diósgyőrből elhozhatjuk a három pontot, de hozzáteszem, nagyon nehéz lesz. Hasonló szintű csapat a miskolci, mint mi, így a mérkőzést akár egy egyéni villanás is eldöntheti. A támadófutballról nem tettem le, ugyanazt a játékot szeretném látni, mint a Puskás Akadémia ellen, csak eredményesebb kimenetellel – mondta Hadár Attila vezetőedző.

