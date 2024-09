A hét elején bontott szerződést a román élvonalbeli Sepsi OSK csapata Kecskés Ákossal. A hódmezővásárhelyi védő egy éve szerződött a Sepsihez, amelynek színeiben összesen 30 mérkőzésen lépett pályára, így légiós karrierje során már a román élvonalban is játszhatott a lengyel, az osztrák, az orosz és a svájci liga mellett. A székelyföldi klub a napokban Kecskés mellett Varga Kevinnel is szerződést bontott, valamint a klub vezetőedzője, a korábbi magyar szövetségi kapitány, Bernd Storck is távozott.

Kecskés Ákos hat alkalommal lépett pályára a magyar válogatottban, továbbra is légiós maradhat.

Fotó: Szabó Miklós

Újabb országban lehet légiós

Bár olyan sajtóhírek is felmerültek, hogy a SZEOL SC-ben nevelkedett védő a magyar NB I.-ben folytathatja karrierjét, az MTK Budapest érdeklődését a klubmenedzser, Polyák Balázs cáfolta, hogy a fővárosi klub érdeklődne a védő iránt. Ciprusból származó hírek szerint viszont továbbra is légiós maradna Kecskés Ákos, aki iránt az AEL Limasszol érdeklődik – számolt be róla a Nemzeti Sport.

– Késő délután érkezik meg az AEL-hez, hogy átessen az átigazoláshoz szükséges formaságokon. Néhány napja még a román bajnokságban futballozott, így ha átmegy az orvosi vizsgálatokon, akkor szerződtetjük is. Úgy gondoljuk, nagy segítségünkre lehet a csapatra váró hosszú menetelés során – nyilatkozta a Szpor FM 95-nek a hatszoros magyar válogatott Kecskés Ákosról az AEL vezetőségi tagja, Nikolasz Leventisz.