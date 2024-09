Küzdelmes mérkőzéssel debütált a Valdor Szentes a BENU Magyar Kupa A csoportjában a III. kerületi TVE ellen. A harmadik negyedben 5–3-ra vezettek a szentesiek, innen viszont egy 3–0-s etappal fordított a fővárosi együttes. Az utolsó nyolc perc még 5–5-ről indult, 9–9-cel ért véget. A büntetőpárbaj tizedik körében nyert a Szentes.

Füsti Molnár Janka a Magyar Kupa során is az állandóságot képviselte a Valdor Szentes csapatában.

Fotó: Vidovics Ferenc

A második mérkőzésen a második negyed elejéig a Tatabánya vezetett a Valdor Szentes ellen. 4–3-nál viszont kirakták az irányjelzőt a Kurca-parti lányok és előztek, háromgólos előnyt alakítottak ki. Bár a negyedik negyedben 8–8-nál utolérte a Tatabánya a Szentest, utóbbi képes volt megújulni és megnyerni a meccset 10–8-ra.

Nyilatkozat a Magyar Kupa első küzdelmei után

Tóth Gyula: – A kupafordulót megelőzően is azt hangsúlyoztam, hogy számomra ennek a két mérkőzésnek annyi a tétje, hogy felmérjük, hol tartunk. Bebizonyosodott, hogy a bajnoki szezon során nekünk leginkább a III. kerület lesz az ellenfelünk. Azok a lányok, akik a két meccsen vízbe ugrott, önmagához mind száz százalék felett teljesített. A Tatabánya ellen a III. kerülettel szemben aratott sikernek hála egy kicsit örömből vízilabdáztunk, ami 6–3-ig és a nagyszünetig jól ment, utána picit fellazultunk, de így is nyertünk. Hétfőtől azon leszünk, hogy a most elért szint fölött teljesítsünk stabilan.

III. kerületi TVE–Valdor Szentes 17–18 (0–1, 2–2, 2–2, 5–4 – ötméteresekkel: 8–9)

Női vízilabda, BENU Magyar Kupa, B csoport, 1. mérkőzés. Budapest, III. kerületi TVE uszoda. Vezette: Sajben, Varga Cs.

III. ker. TVE: Pecz – Török 2, Tóth Zs. 4, Ráski 2, Huszti D., Rajna 3, Gyöngyössy 3. Csere: Szombathelyi (kapus), Fodor, Keresztes 1, Hajdú 1, Nagy J. 1. Vezetőedző: Lukács Dénes.

Szentes: Füsti Molnár – Varga V. 3, Zöld 1, Erdélyi, Korom 1, Kövér-Kis 3, Boldizsár R. 5. Csere: Mácsai K., Lengyel D. 3, Molnár D. 2, Urvári L. Vezetőedző: Tóth Gyula.

Gól – emberelőnyből: 2/5, ill. 2/6.

Ötméteresből: 9/11, ill. 10/11.

Kipontozódott: Korom.

Valdor Szentes–Tatabánya 10–8 (2–2, 4–1, 2–3, 2–2)

Női vízilabda, BENU Magyar Kupa, B csoport, 2. mérkőzés. Budapest, III. kerületi TVE uszoda. Vezette: Szilágyi K., Sajben.

Szentes: Obrácz-Nagy – Varga V. 2, Zöld 1, Erdélyi 1, Korom 2, Kövér-Kis 4, Boldizsár R. Csere: Füsti Molnár (kapus), Mácsai K., Lengyel D., Molnár D., Versegi, Urvári L., Furák-Szabovik. Vezetőedző: Tóth Gyula.

Tatabánya: Sáros – Zantleitner H., Perjési, Zink 1, Orbán, Drávucz M. 5, Kovács J. 1. Csere: Balázs E. (kapus), Cser, Bicskei 1, Godán, Rend. Vezetőedző: Zantleitner Krisztina.

Gól – emberelőnyből: 3/5, ill. 0/6.

Ötméteresből: 4/5, ill. -.

Kipontozódott: Lengyel D., ill. Perjési.