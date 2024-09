Az asztaliteniszezők közül utolsóként Major Endre mutatkozott be a párizsi paralimpián. A szegedi játékosnak várnia kellett a debütálásra, mert az asztalán zajló előző mérkőzést egy kubai és egy brit játékos között elhúzódott. Major Endre ellenfele a negyeddöntőben az olasz Andrea Borgato volt, és mindketten az első paralimpiai érmükre hajtottak, amit a lebonyolítás értelmében a győztes biztosan magáénak tudhatott, hiszen a férfiak MS1-es kategóriájában sem rendeznek majd bronzmérkőzést – ahogy amúgy egyik másikban sem.

Major Endre az első játszmában nem tudott mit kezdeni az olasz szerváival, és brékpont nélkül maradt, így Borgato simán hozta az első játékot. A folytatásban viszont már megtalálta az ellenszert Major Endre,és 11-6-al egyenlített, majd lendületből megnyerte a második játszmát is. A negyedik játszma nagy csatát hozott, Major Endre nem tudta kihasználni az első három meccslabdáját, ám végül a negyediket már igen, ezzel pedig bejutott az elődöntőbe - egyben ez azt is jelenti, hogy biztosan érmet szerez a paralimpián!

– A taktika maradt ugyanaz az első szett után is, meg kellett akadályozni, hogy kihelyezze a labdát olyan helyre, ahol én nem érem el. Erre ritkán volt esélyem, nem éreztem az elején a játékot. Ez volt a lényeg, hogy megérezzem a labdát, és rengeteg mázlija is volt, nagyon nehéz meccs volt. Ellenfelemnek voltak tartalékai, most nem hibázta el a rövidebb játékokat. Három éve simán győztem ellene Tokióban, de koreai edzővel dolgozik már. A végén is hibátlanul beejtette a rövid szerváit, majd sikerült felzárkóznia. Rendkívül feldob ez a hangulat, ami itt van Párizsban, de azért még kicsit szokatlan, ez az első ilyen alkalom, amikor ilyen körülmények között játszhatunk. Rióban nem készültek ellenem az ellenfelek, ez most nem így van, meglátjuk, mit sikerül kihozni ebből a helyzetből! – nyilatkozta az M4 Sportnak Major Endre.

Az ATSK Szeged para-asztaliteniszezője szerdán 19 órától azzal a brit Robert Davies-szel játszik majd a döntőbe jutásért, akit tavaly az Európa-bajnokság döntőjében legyőzött.