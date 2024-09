– Koncentrálni kellett, tudatos lépés volt a részemről – kezdte lapunknak Major Endre, az ATSK Szeged para-asztaliteniszezője, akinek arcáról szinte semmit nem lehetett leolvasni a paralimpián sem a negyeddöntőben, sem az elődöntőben. Pedig mindkét meccs roppant izgalmasan alakult, és míg az olasz Andrea Borgato ellen sikerült fordítani, addig a brit Robert Daviesszel szemben a fináléba jutásért vívott meccsen már nem.

Major Endre ritkán mutatta mosolygós arcát a meccsek közben.

Fotó: SZABÓ MIKLÓS

– Elemeztük az olasz játékos meccseit, néztünk videókat róla, ám ehhez képest új dolgokat vett elő, ezzel pedig meglepett engem. Szerencsére erre sikerült reagálnom később, de ugyanez volt a Davies elleni meccsen, ő is alkalmazott újdonságokat. Ott is tudtam reagálni erre, de már későn – nyilatkozta Major Endre.

Major Endre: ilyenkor nagyobb a motiváció

A brit ellenféllel szemben az utóbbi időben több nagy csatát vívott az ATSK Szeged játékosa, a riói paralimpián aranyérmes versenyzővel szemben a tavalyi Eb-döntőben, valamint májusban is nyerni tudott Major Endre, ezúttal azonban Davies 3:1-re nyert, és ő jutott be a döntőbe, Major Endre pedig a riói negyedik, majd a tokiói ötödik helyezést követően ezzel az eredménnyel bronzérmet nyert a párizsi játékokon.

– Ilyenkor nehéz valakire készülni, amikor kétszer egymás után tudsz nyerni ellene. Több a motiváció ebben az esetben, ezt éreztem Daviesen is, és az újításait nagyon jól sikerült alkalmaznia – mondta elődöntős ellenfeléről.

A szegedi játékos korábban a koreai ellenfeleket említette, mint legnagyobb esélyeseket, ám a két koreai játékos egyaránt a negyeddöntőkben búcsúzott. Az MS1-es kategóriában végül a kubai Yunier Fernandez lett a paralimpiai bajnok, miután a fináléban Daviest 3:0-ra győzte le, míg Major Endre mellett egy másik olasz, Federico Falco lett még bronzérmes, hiszen ő veszítette el a másik elődöntőt a kubaival szemben.

– Most úgy tűnik, megtört a koreai hegemónia, persze nem tudjuk, mennyi időre. Ezt jónak tartom, mert azt jelenti, az európai játékosok is fejlődtek. A kubairól tudtuk, hogy nagyon nagy játékos, de kevés versenyen vesz részt, alig van róla videó, ezt pedig most kamatoztatni is tudta – tette hozzá Major Endre.