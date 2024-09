Habár a Szeged-Csanád GA II. számított esélyesebbnek a Tiszasziget ellen, a mérkőzés kiegyenlített csatát és sok helyzetet, közte öt gólt hozott. Ha a vendégek egy picit pontosabbak a szegedi kapu előtt, akár még szorosabb is lehetett volna a mérkőzés végeredménye. A Tiszasziget nem tolta be a buszt a kapuja elé, hanem bátran felvállalta a futballt, ennek eredményeként pedig egy egészen jó kis mérkőzés kerekedett a két fél párharcából. A két gólos szegedi előny után még szépítettek a tiszaszigetiek, ám a szünet előtt megint kettőre duzzadt a különbség. A Szeged II. a hajrában biztosította be a győzelmét.

Szeged-Csanád GA II.–Tiszasziget 4–1 (3–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Paczér Balázs – jól (Gargya Balázs, Kiss Dávid).

Szeged-Csanád GA II.: Szalontai – Burai, Berta M., Nógrádi, Gera B. (Takács D., 85.), Vladul (Ördög D., 66.), Takács-Földes (Lőrncz L., 85.), Botics M., Bakó L. (Nagy Cs., 85.), Dudás B. Budai, 66.), Nagy D. Vezetőedző: Bilics Igor.

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Varga Z. (Nagy A., 57.), Nagy M., Szilágyi N. (Kovács Zs. (90.), Bánfi D. (Szabó L., 78.), Pető B. (Baka M., 57.), Tóth I. (Vörös L., 90.), Rédei, Dancsok, Farkas F. Vezetőedző: Bány Tamás.

Gólszerzők: Vladul (29., 41.), Nógrádi (37.), Berta M. (81.), ill. Dancsok (32.).

Bilics Igor: – Egy jó meccset sikerült egy jó ellenféllel szemben megnyerni. Mindkét csapatnak voltak még kiváló helyzetei, úgyhogy lehetett volna még több gólos mérkőzés is. Azon még kell javítanunk, hogy az egész meccsen koncentráltak legyünk, és a különböző helyzetekben türelmesek is, főleg amikor az ellenfélnek kell menni az eredmény után. De elégedettek vagyunk, ebben a ritmusban folytatjuk a továbbiakban is.

Bány Tamás: – Fura, amit most mondok, de nem érheti szemrehányás a csapatomat, mert jól futballoztunk, mind játékban, mind akaratban odatettük magunkat, csak az a fránya helyzetkihasználás fogott ki rajtunk. Ezt a jövőben kijavítjuk.

Jók: mindenki, ill. Dancsok, Papp Á., Tóth D.