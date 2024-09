Annál jobban nehéz kezdeni egy új szezont, mint ahogyan azt a Metalcom Szentes tette pénteken este. A BENU Magyar Kupa C csoportjában a továbbjutásra kiemelten esélyes Szolnoki Dózsát sikerült legyőzniük a Kurca-partiaknak. A szentesi csoport másik találkozóján az OSC 20–9-re nyert azzal az UVSE-vel szemben, amellyel szombaton 19 órától a Szentes játszik.

A Metalcom Szentes bravúrgyőzelme után büszkén nyilatkozott Kis Gábor.

Fotó: Mirkó István/MW

– Nehéz most a szakmáról beszélni, mert olvadozom a büszkeségtől. Végig elképesztően fegyelmezetten vízilabdáztak a srácok. Nekem az volt most a fontos, hogy tartsuk be azt a néhány taktikai elemet, amiket megbeszéltünk. Az sem zavart volna, ha ilyen játékkal kikapunk egy-két góllal, de csodálatos volt látni, hogy ilyen jól játszottunk. Ilyenkor egy kicsit büszke szurkoló is vagyok a partról, mi Somogyi Balázzsal az edzéseken rakjuk bele igazán a melót a héten, a meccsen már a játékosoké a főszerep – nyilatkozta lapunknak a lefújást követően Kis Gábor, a Metalcom Szentes vezetőedzője.

Szolnoki Dózsa–Metalcom Szentes 10–11 (5–4, 1–3, 2–2, 2–2)

Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, C csoport, 1. mérkőzés. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Petik, Kollár.

Szolnok: Bányai – Kakstedter 2, Zerinváry, Simon D. 1, Vámosi 1, Kovács G., Bedő 3. Csere: Krasznai 1, Schmölcz 1, Böröczky, Cseh M., Teleki 1, Szabó II. B. Vezetőedző: Hangay Zoltán.

Szentes: Kovács B. – Asanin 1, Tóth Gy. 2, Szatmári 2, Csorba 1, Bozó, Hajdú 2. Csere: Molnár B., Makán R., Vékony, Horváth Á. 3, Kürti-Szabó M., Takács. Vezetőedző: Kis Gábor.

Gól – emberelőnyből: 6/9, ill. 3/8.

Ötméteresből: -, ill. 1/1.

Kipontozódott: Szabó II. B., ill. Vékony.

A Tiszavirág Sportuszodában a Szegedi VE 18–15-re győzött a Pécs ellen.