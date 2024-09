Véget ért a Maty-éren rendezett kajak-kenu olimpiai reménységek versenye. Azok után, hogy Molnár Ádám István megnyerte az U15-ös korosztályban a C1 1000 métert klubtársát, Kis Mátét megelőzve, aki a második helyen ért be a célba a döntőben, következett a viadal utolsó két napja, amelyen ugyancsak jól szerepeltek az MVM Szegedi VE kajakosai és kenusai.

Molnár Lukács Ivó (balról) és Molnár Ádám István U15 C1 500 m-en két érmet nyert az MVM Szegedi VE színeiben. Fotó: Karnok Csaba

Ezek után Molnár Ádám István megnyerte az U15-ös korcsoportos döntőt 500 méteren is, ezúttal egy másik klubtársa, Molnár Lukács Ivo ért be a célba másodikként. Az egy évvel idősebbek között, az U16-os mezőnyben Barna Dávid Zsombor is érmet szerzett, bronzérmes lett.

MVM Szegedi VE: egymással küzdöttek

A szegedi érdekeltségű egységek közül a záró napon négy hajó is bejutott az A döntőbe, két csapat pedig dobogóra is állhatott. Molnár Ádám István, Molnár Lukács Ivo, Kis Máté Zalán ezüstérmes lett C4 500 méteren, utóbbi két kenus pedig 200 méteren tagja volt a harmadik helyen célba érő hajónak is.

A magyar válogatott megnyerte a nemzetek versenyét, hiszen 14 arany-, 15 ezüst- és 10 bronzérmet szereztek a sportolók.

Az MVM Szegedi VE érmes eredményei, elsők: Molnár Ádám István (C1 U15 1000 és 500 méter),

Másodikok: Kis Máté Zalán (C1 U15 1000 méter); Molnár Lukács Ivo (C1 U15 500 méter); Péter Zsolt Zsombor (Győr), Molnár Ádám István, Molnár Lukács Ivo, Kis Máté Zalán (C4 500 méter)

Harmadikok: Barna Dávid Zsombor (C1 U16 500 méter), Széll Kristóf (TKKSE), Péter Zsolt Zsombor (Győr), Molnár Lukács Ivo, Kis Máté Zalán (C4 200 méter), Széll Kristóf (TKKSE), Molnár Ádám István, Molnár Lukács Ivo, Kis Máté Zalán (C4 1000 méter), Péter Zsolt Zsombor (Győr), Barna Dávid Zsombor (C2 U15-U16 1000 méter).

Az első döntős nap eseményeiről itt tudósítottunk.

A Magyar Kajak-kenu Szövetség hivatalos oldala pedig itt írt az eseményről.