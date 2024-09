A Mol magyar kupa fordulót követően visszatérnek a bajnoksághoz az NB III.-as csapatok, így a Hódmezővásárhelyi FC és a Szegedi VSE-G-Falc Kft. is. Előbbire a fővárosban vár fontos meccs, míg a Vasutasok hazai pályán játszanak rangadót vasárnap 16 órától.Hét forduló után nyeretlenül áll a Hódmezővásárhelyi FC, amelyre fontos meccs vár a Pénzügyőr otthonában, hiszen a tizedik helyen álló budapesti csapat hat ponttal előzi meg a HFC-t.

Az NB III. 8. fordulójában a Gyulát fogadja az SZVSE.

Fotó: Gémes Sándor

Nem nézegetik az NB III. tabelláját

– Nem nézegetjük a tabellát, csak magunkkal foglalkozunk. Ugyanabban a szellemben készülünk, mint tettük azt az MTK elleni kupameccsre is. Az NB I.-es csapat elleni találkozó önbizalmat kell, hogy adjon, és biztos vagyok benne, hogy gyorsan visszatalálunk a helyes útra – mondta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője, aki betegség miatt Török Kevinre és Rabecz Botondra nem számíthat, Guth Ádám sérüléssel bajlódik, míg Gréczi játéka kérdéses.

16-16 ponttal áll a dobogó második és harmadik fokán a Gyula és az SZVSE, a két csapat az SZVSE-stadionban egymás ellen folytatja.

– Voltak betegeink és sérültjeink, ezért nem is játszottunk az elmúlt hétvégén. Amíg visz a lendület, menni akarunk vele. Van bennünk egy egészséges önbizalom, a három pont a célunk vasárnap is. Taktikailag sem könnyű meccs vár ránk, a Gyula egy jó képességű csapat, ez már a nyári edzőmeccsünkön is látszott – összegzett Kelemen Balázs, az SZVSE edzője, aki minden kerettagjára számíthat a vasárnapi meccsen.