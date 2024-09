A szegedi Papp Róbert augusztus 23-án utazott ki Párizsba, hiszen az ökölvívás a megnyitó ünnepség utáni első napi programban szerepelt.

– Az olimpiai falu egészen más világ, amely elzárt terület volt Párizs északi részén. Többnyire biciklivel közlekedtünk a falun belül, egy idő után viszont már vadászni kellett a közlekedési eszközt. A magyar sportolói létszám elég nagy volt, és a szobák méretén, valamint a matracon kívül olyan különösebb gond nem volt a faluban, viszont a húsok átsütésével akadt probléma, emiatt akadt, aki saját konyhát létesített. Minden a legújabb volt, a nagyjából tízezer ember ellátása, mozgatása komoly logisztikát igényelt, összességében hatalmas élménynek számított az ottlét – mondta a szakember.

Papp Róbert majdnem két hetet töltött a francia fővárosban.

– Óriási élményekkel gazdagodtam életem első olimpiáján. Tizenhárom napot töltöttünk kint Párizsban. Korábban több sportágban is részt vettem már Európa-bajnokságon és világbajnokságon is, az ötkarikás játékok atmoszférája azonban egyikhez sem hasonlítható. A tízezer fős olimpiai falunak megvan a maga varázsa minden előnyével és hátrányával együtt. Minden a versenyről szól. Hatalmas nyomás nehezedik a sportolókra már a felkészüléstől kezdődően. Rendkívül éles a mezőny, és apróságok dönthetnek egy-egy kiélezett helyzetben – ecsetelte tapasztalatait a szegedi születésű szakember.

A magyar ökölvívó-válogatott három kvótával vágott neki az ötkarikás játékoknak. A szakszövetség elvárása egy pontszerzőhely megszerzése volt. Ezt túlszárnyalta a csapat, hiszen Kovács Richárd és Hámori Luca is az ötödik helyen végzett. Akilov Filip is közel járt a bravúrhoz, hiszen a későbbi bajnoktól kapott ki.

– Számomra a legfontosabb tanulsága az olimpiának, hogy nincsen sablon. Egyéni utak vezetnek a sikerhez. Mindenki a maga történetét írja. Ha a tehetség kőkemény munkával és kitartással párosul, előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. Ezt a gondolatot igyekszem átadni a klubunknál nevelkedő gyerekeknek is. Minden sportágra igaz, hogy éles a harc az érmekért, a helyezésekért is, így ha nem vagyunk a sporttudományokban is napra készek, akkor nem lehet felvenni a versenyt a többi nemzettel – zárta élménybeszámolóját Papp Róbert.